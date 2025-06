Jeff Bezos sposa a Venezia: menù firmato dallo chef dei record Fabrizio Mellino, 32 anni 3 stelle Michelin

Il matrimonio dell’anno parla anche campano: ai fornelli per Bezos e Sanchez lo chef stellato di Nerano, 3 Stelle Michelin a soli 32 anni.

Nozze blindate a Venezia: lo chef è Fabrizio Mellino

È il matrimonio più discusso di questa estate 2025: oggi, venerdì 27 giugno, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, convola a nozze con la giornalista e autrice Lauren Sanchez in una location da sogno a Venezia. L’evento, circondato da un rigoroso riserbo, vedrà la partecipazione di circa 200 ospiti, molti dei quali volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria mondiale.

Nonostante le poche indiscrezioni trapelate, è certo che la cena nuziale avrà un forte accento partenopeo: a firmare il menù sarà infatti lo chef Fabrizio Mellino, anima del ristorante Quattro Passi di Nerano, una delle perle culinarie della Penisola Sorrentina. La scelta di Bezos e Sanchez ha portato i riflettori internazionali sulla cucina campana, confermando il prestigio raggiunto dallo chef.

Spaghetti alla Nerano e dolci della Costiera per i vip

Sul menù ufficiale resta massimo riserbo, ma la scelta dello chef lascia intuire che alcune specialità della tradizione campana saranno protagoniste. Tra queste, è molto probabile che verranno serviti gli iconici spaghetti alla Nerano, piatto simbolo della famiglia Mellino e della cucina del ristorante Quattro Passi.

Non solo: secondo indiscrezioni, per l’occasione sono stati ordinati centinaia di dolci firmati dal celebre pasticciere Sal De Riso, che dalla sua bottega di Maiori, in Costiera Amalfitana, ha confezionato le sue delizie senza sapere che sarebbero finite sulle tavole del ricevimento nuziale di uno degli uomini più ricchi del mondo.

Lo chef da record che ha riportato le 3 Stelle Michelin al Sud

Nato nel 1991, Fabrizio Mellino è cresciuto in una famiglia di ristoratori e ha preso in mano le redini del Quattro Passi portandolo a vette stellari. Nel 2023, a soli 32 anni, ha ottenuto il massimo riconoscimento della Guida Michelin, diventando il più giovane chef italiano a conquistare 3 Stelle Michelin.

Con questo traguardo, Mellino ha anche riportato nel Sud Italia un riconoscimento che mancava da oltre vent’anni: l’ultima volta era accaduto nel 2001 con il celebre Don Alfonso 1890, a poca distanza da Nerano. Il suo stile, che fonde creatività e fedeltà alle radici, ha conquistato non solo le guide gastronomiche, ma anche le celebrità di tutto il mondo.

Oggi, la sua firma sul banchetto di nozze di Jeff Bezos segna un ulteriore traguardo in una carriera già straordinaria.