Scoppia una lite tra adulti in famiglia e neonato di 4 mesi viene ricoverato in codice rosso

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza da Siracusa a Catania. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire l’origine delle lesioni.

Trasferito in codice rosso all’ospedale di Catania

Un bambino di 4 mesi originario di Floridia, in provincia di Siracusa, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Catania dopo essere stato inizialmente visitato al Pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Le condizioni del neonato sono apparse subito gravi, a causa di lesioni riscontrate alla testa. I medici hanno disposto il trasferimento immediato per garantire cure specialistiche più adeguate.

Secondo quanto appreso, il piccolo sarebbe rimasto ferito durante una lite scoppiata in ambito familiare la sera di lunedì 30 giugno. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono attualmente coordinate dai Carabinieri della Tenenza di Floridia, che stanno effettuando rilievi e ascoltando i testimoni presenti nell’abitazione al momento dell’incidente.

Lite tra adulti, il bambino finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale, il litigio sarebbe avvenuto tra la nonna del bambino e il suo compagno, ma si tratta di una versione non ancora confermata ufficialmente dagli inquirenti. Non è ancora chiaro come il neonato sia rimasto coinvolto nell’episodio. Sarebbero stati gli stessi familiari a trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Siracusa, dove i sanitari, vista la situazione critica, hanno deciso per il trasferimento a Catania.

Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni membri della famiglia, in particolare coloro che si trovavano in casa nei minuti immediatamente precedenti al ferimento. Tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle testimonianze raccolte. Le autorità mantengono il massimo riserbo, trattandosi di un caso che coinvolge un minore in tenerissima età.

Le indagini proseguono per accertare come siano state provocate le lesioni alla testa e se vi siano responsabilità penali. L’ospedale di Catania non ha rilasciato bollettini medici ufficiali, ma secondo quanto trapela, il bambino sarebbe ancora sotto osservazione.