Arianna David: “Quando hanno chiuso i programmi di Barbara D’Urso ho pensato di farla finita”

L’ex Miss Italia ha rivelato di aver vissuto un momento drammatico dopo la chiusura dei programmi di Barbara D’Urso. Ora affronta la vita con più forza.

Il crollo dopo la fine degli impegni televisivi

Arianna David, vincitrice del titolo di Miss Italia 1993, ha raccontato in televisione il momento più difficile della sua vita. Ospite della trasmissione Storie al bivio show, condotta da Monica Setta, la ex reginetta di bellezza ha parlato apertamente del tentato suicidio avvenuto nel 2023. Dopo la fine dei programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso, in cui era spesso ospite, si è ritrovata improvvisamente senza lavoro, senza stabilità economica e con un profondo senso di vuoto.

“L’anno scorso mi sono trovata cinque o sei mesi senza lavoro”, ha spiegato David, “e per me che ho sempre lavorato è stato devastante. È come se avessi rivissuto ciò che avevo passato nel 2012”. In quel periodo, ha raccontato, è caduta in una grave depressione, con conseguenze fisiche immediate: “Ho ricominciato a perdere peso fino ad arrivare a 42 chili. Non era anoressia, ma grandissimo stress”.

Il gesto estremo e l’intervento del marito

Il momento più drammatico si è verificato quando, sopraffatta dallo stress, Arianna David ha deciso di farla finita. “Un giorno mi si è appannato il cervello. Ho preso la rincorsa verso il balcone perché volevo buttarmi giù. Non volevo più soffrire”. In casa c’era anche il figlio Tommaso, presente in balcone. È stato il marito, David Luccioli, a evitare il peggio: “Mi ha preso per i capelli, mi ha scossa. Ero fuori di me”.

La conduttrice Monica Setta ha ascoltato con partecipazione il racconto, nel quale Arianna ha ricordato anche il sostegno delle amiche in quel momento. “Tu sei stata la prima a tendermi la mano in un momento di grandissimo bisogno”, ha detto rivolgendosi alla conduttrice.

Il percorso di cura e la volontà di rinascita

Dopo quel gesto estremo, Arianna ha deciso di intraprendere un percorso di cura pubblica, rivolgendosi prima a un centro di igiene mentale e poi al servizio DCA per affrontare i disturbi alimentari. Oggi afferma di sentirsi più forte e determinata a cercare serenità: “Ho detto basta. Voglio finire la mia vita in serenità. Quella serenità che da quando è finita Miss Italia mi è sempre mancata”.