Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto, addio al 48enne pugliese Domenico Fabiano

L’uomo ha perso il controllo dello scooter sulla strada tra Rimini e Ravenna: vani i soccorsi, è deceduto nella notte all’ospedale.

Perde il controllo dello scooter e finisce sull’asfalto

Un uomo di 48 anni, Domenico Fabiano, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Rimini, dove risiedeva da diversi anni. La vittima era originaria di Cerignola, in provincia di Foggia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in sella a uno scooter Kymco e stava percorrendo la strada che collega Rimini a Ravenna, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

Il veicolo, per cause ancora da accertare, ha sbandato e Fabiano è caduto rovinosamente a terra, finendo al centro della carreggiata. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi e si è trattato di un sinistro autonomo. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha raggiunto il luogo dell’impatto per prestare i primi soccorsi.

Il decesso nella notte per le gravi ferite riportate

Le condizioni del 48enne sono apparse subito critiche: dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale più vicino. I medici hanno tentato di stabilizzarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Fabiano è morto nella notte del 1° luglio, nonostante gli sforzi del personale sanitario.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente. Al momento non sono stati segnalati testimoni oculari né risultano coinvolti altri veicoli. Saranno le verifiche sulle condizioni della strada e del mezzo a stabilire le eventuali cause che hanno portato alla perdita di controllo.