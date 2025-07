Al mare con i genitori, mangia una brioche e va choc anafilattico, gravissima bambina di 18 mesi

Una bambina di un anno e mezzo ha avuto una reazione allergica grave dopo aver mangiato una brioche in spiaggia: è ricoverata in condizioni critiche.

Reazione improvvisa dopo un boccone: la piccola in condizioni gravissime

Una bambina di appena 18 mesi è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di Cona, in provincia di Ferrara, a seguito di un violento choc anafilattico. L’episodio è avvenuto nel bar di uno stabilimento balneare a Lido degli Estensi, mentre la piccola si trovava con i genitori. Secondo una prima ricostruzione, la bambina avrebbe assaggiato un pezzo di brioche contenente crema al pistacchio, scatenando in pochi istanti una reazione allergica molto seria.

La situazione è precipitata in pochi minuti: dopo aver manifestato i primi sintomi, la bambina ha cominciato a stare male e i genitori, insieme ai titolari dello stabilimento balneare, hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario, che ha stabilizzato la bambina e l’ha trasferita con urgenza al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Ferrara, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Accertamenti in corso sulle cause della reazione allergica

Le condizioni della bambina sono attualmente gravi e i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare le cause esatte dello choc anafilattico. Allo stesso tempo, le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per acquisire informazioni utili a chiarire i dettagli dell’accaduto, in particolare sulla provenienza dell’alimento consumato e sugli eventuali ingredienti non segnalati.

Si attendono aggiornamenti sull’evoluzione del quadro sanitario.