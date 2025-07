Cerno fulmina Salis: “Fugge da un processo e ci fa la morale”

Tommaso Cerno attacca duramente Ilaria Salis al TG4: “Si è rifugiata nell’immunità e fa propaganda col libro venduto su Amazon”

L’ironia feroce di Cerno: “Scappata da un processo, ora predica il socialismo”

Durante un intervento al TG4, il giornalista Tommaso Cerno ha lanciato un attacco frontale a Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, diventata volto noto per le sue battaglie radicali e le proteste contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. L’ex senatrice e opinionista non ha usato giri di parole: “Per una che ha usato l’immunità che contesta per garantirsi un auto-stipendio, e che pubblicizza il suo libro su Amazon, adesso proporci il socialismo è ridicolo. È una lotta di classe per gente di classe”.

Con tono sarcastico, Cerno ha rincarato la dose: “Me la vedo sposarsi sulla Tesla di Fratoianni, raccontandoci l’ennesima marea di fregnacce. L’unica cosa che ha fatto questa signora, finora, è scappare da un processo e trasformare la sua condanna in una campagna elettorale”.

Accuse di incoerenza alla sinistra

Ma le critiche di Cerno non si sono limitate alla figura di Salis. Il giornalista ha puntato il dito contro l’intera sinistra italiana, accusata di usare due pesi e due misure: “Contestano immunità e fughe dai processi a chiunque non appartenga ad AVS. I reati diventano buoni se li fanno loro, cattivi se li fanno gli altri. Un’ipocrisia che gli italiani stanno cominciando a notare sempre di più”.

“Buon Amazon a tutti”

Il monologo televisivo si è concluso con una stoccata al vetriolo: “Buona Tesla e buon Amazon a tutti i signori della sinistra”, ha detto Cerno, ironizzando sull’apparente contrasto tra la retorica anticapitalista e le abitudini di consumo delle stesse figure che predicano contro il sistema.

Il caso Salis continua così a dividere l’opinione pubblica, tra chi la vede come una vittima della repressione politica e chi, come Tommaso Cerno, la considera una figura emblematica di una sinistra distante dalla realtà.