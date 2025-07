Vendola affonda Vannacci: “Vada lui a morire al fronte altro che Gay Pride”

Dura replica di Nichi Vendola a Roberto Vannacci dopo le frasi sul Gay Pride: “Parole tossiche per la democrazia. Serve recupero, non odio.”

Vannacci attacca i Pride: “Mandiamoli al fronte”

Ancora polemiche per le dichiarazioni di Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, che durante un comizio in Puglia ha lanciato l’ennesima provocazione: “I quadri del Gay Pride dovrebbero essere mandati al fronte.” Una frase che ha immediatamente suscitato un’ondata di critiche, ritenuta da molti un attacco frontale alla dignità della comunità LGBTQ+.

Le parole di Vannacci sono state percepite non solo come discriminatorie, ma anche come espressione di un pensiero retrogrado, che tenta di marginalizzare chi manifesta apertamente la propria identità e chiede diritti.

Vendola: “Questa violenza verbale è tossica”

Durante la presentazione del suo libro Sacro Queer a Terni, l’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha risposto con forza alle affermazioni del generale. “Quando Vannacci dice che non possiamo mandare quelli del Gay Pride al fronte, io rispondo: ci vada lui a morire al fronte. Nessuno glielo impedisce”, ha dichiarato, ricevendo un lungo applauso dalla platea.

Poi ha aggiunto: “Francamente lo vedo più in una comunità di recupero che nel Parlamento Europeo. Perché la violenza verbale con cui alimenta odio e divisione è tossica per la nostra democrazia.”

Sui social esplode il confronto

Le parole di Vendola hanno acceso il dibattito sui social. Mentre in molti lo hanno elogiato per il coraggio e la coerenza, altri hanno accusato entrambi di usare toni eccessivi e provocatori. Gli hashtag #Vendola e #Vannacci sono subito schizzati in tendenza su Twitter, alimentando discussioni tra sostenitori e detrattori.

Nel frattempo, anche esponenti politici e personalità pubbliche hanno preso posizione, confermando come la questione dei diritti civili sia ancora una linea di frattura potente nel panorama politico italiano. La contrapposizione tra chi invoca inclusione e chi alza barriere sembra destinata a proseguire.