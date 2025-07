Temptation Island, Sonia chiede il falò: Alessio non si presenta e lascia il villaggio, le parole di Filippo Bisciglia non se le aspettava nessuno

Sonia, delusa dal comportamento del compagno Alessio, chiede un falò di confronto anticipato. Lui si rifiuta e abbandona il programma tra tensioni e lacrime.

Il confronto tra Sonia e Alessio prende una svolta drammatica

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, il percorso di Sonia Mattalia e Alessio si incrina irrimediabilmente. Dopo aver visto alcuni filmati del fidanzato in atteggiamenti troppo disinvolti con alcune single, Sonia manifesta crescente disagio, fino a decidere di chiedere il falò di confronto anticipato.

In lacrime, la ragazza si sfoga con le compagne di villaggio, esprimendo tutta la frustrazione accumulata: “Mi hanno succhiato tutta l’energia, tutto il sangue, non ero così. Non ho più speranza, ma non ne voglio più”. La goccia che fa traboccare il vaso arriva con un altro video, in cui Alessio si lascia andare a confidenze poco delicate: “Mi sono rotto i coglioni, voglio dare una svolta alla mia vita”.

Ferita e disillusa, Sonia spiega le ragioni della sua decisione: “Quello che è stato detto è più del necessario. Lui mi ha messo alla gogna. Non voglio più essere ridicolizzata, sei stato un vigliacco”. Il messaggio è chiaro: per lei non ci sono più margini di recupero. Lo comunica al conduttore Filippo Bisciglia, saluta le altre fidanzate e si prepara al confronto.

Alessio rifiuta il confronto e abbandona il programma

Quando Filippo informa Alessio della decisione di Sonia, la sua reazione è incontrollata. Passeggia nervosamente, piange, si agita, confida ai compagni: “È ovvio che non ci voglio andare. Se le mie parole hanno determinato questo, allora sono un mostro”. Lo sconforto si mescola all’incomprensione: “Non me lo merito, sono un bravo ragazzo. Non mi merito questa vita di merda”.

Pur consapevole che l’assenza al falò potrebbe determinare l’uscita dal programma, Alessio sceglie comunque di non presentarsi. Intanto, Sonia, in attesa, commenta duramente: “Ha dato più valore al gioco che a una relazione di otto anni. Dovrà affrontarmi fuori”. Tuttavia, riceve una sorpresa: le altre fidanzate chiedono che possa restare nel villaggio, e la produzione accoglie la richiesta.

Rientrando, Sonia si mostra sollevata: “Vuol dire che loro hanno capito più di quanto abbia capito lui in otto anni”. Alle compagne racconta che Alessio non si è presentato: “Conoscendolo, dirà che gli ho voluto rovinare la festa”. A Valentina aggiunge: “Lui parla tanto di karma, e intanto il karma porta anche a questo. Lui se ne va e io, grazie a voi, resto”.

Mentre Sonia torna tra le fidanzate, Alessio saluta gli altri partecipanti: “Guardiamoci un’ultima volta negli occhi”. Ma l’episodio si chiude con un colpo di scena annunciato da Filippo Bisciglia: “Scoprirete che il viaggio nei sentimenti di Sonia M e Alessio non è affatto finito qui”.