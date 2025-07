Maxi-incidente sulla SS100 a Gioia del Colle: traffico in tilt verso Bari, sono 9 i feriti e fuga di un’auto

Scontro multiplo sulla statale 100 all’altezza di Gioia del Colle: coinvolti almeno sei veicoli, traffico bloccato in direzione Bari.

Schianto tra più auto, sei ambulanze e numerosi feriti

Mattinata drammatica sulla SS100 in direzione Bari, all’altezza di Gioia del Colle, dove un grave incidente stradale ha provocato il blocco totale della circolazione. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte almeno sei auto e si conterebbero tra gli otto e i nove feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in condizioni preoccupanti.

Sul posto sono intervenute ben sei ambulanze, oltre ai soccorritori del 118, forze dell’ordine e personale Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e coordinare i primi rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’impatto tra i veicoli è stato violento, con alcune auto finite fuori carreggiata.

Un’auto coinvolta si dà alla fuga: partite le ricerche

Emergono anche dettagli inquietanti: pare infatti che uno dei mezzi coinvolti nell’impatto non si sia fermato e abbia abbandonato la scena prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le ricerche del veicolo in fuga sono attualmente in corso, con il supporto delle telecamere di sorveglianza e dei rilievi eseguiti sul luogo dello schianto.

Nel frattempo, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati. Pesanti i disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti che stanno causando problemi alla viabilità locale e regionale.

Traffico deviato e forti rallentamenti: situazione in evoluzione

Le autorità invitano gli automobilisti a evitare il tratto interessato e a seguire le deviazioni predisposte. La situazione resta in aggiornamento, mentre i soccorritori continuano a prestare assistenza ai feriti e le forze dell’ordine cercano di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.