Leone scappa da uno zoo e ferisce un uomo: ucciso a fucilate dopo ore di ricerche, scoppia la polemica

L’animale, fuggito da una struttura privata a Manavgat, ha attaccato un contadino. Le autorità hanno disposto il sequestro del parco faunistico.

Un leone è riuscito a fuggire da uno zoo privato nella provincia di Antalya, nel sud della Turchia, scatenando ore di allerta e una vasta operazione di ricerca. Il felino, un esemplare maschio, ha aggredito un agricoltore prima di essere abbattuto dalle forze dell’ordine. L’episodio ha generato forti reazioni sui social e ha portato al sequestro del parco.

Fuga nella notte e aggressione a un contadino

L’allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica, quando un leone maschio è riuscito ad uscire dalla propria gabbia nello zoo “Aslan Diyarı” (“Terra dei Leoni”), situato a Manavgat, località turistica della provincia di Antalya. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale avrebbe approfittato di una chiusura non sicura per oltrepassare le recinzioni. Poco dopo la fuga, intorno alle 5 del mattino, ha aggredito un contadino di 53 anni, Suleyman Kir, che stava lavorando nei campi a circa un chilometro dalla struttura.

“Ho sentito un rumore vicino a me. Ho sollevato la coperta e mi sono trovato il leone addosso”, ha raccontato l’uomo ai giornalisti. “Abbiamo lottato, l’ho afferrato per il collo e ho stretto con tutte le forze. Se non l’avessi fatto, sarei morto.” L’aggressione ha provocato gravi ferite alla testa, alla spalla e al braccio della vittima, che è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Operazione di cattura e polemiche sull’abbattimento

L’attacco ha spinto le autorità locali ad avviare un’operazione congiunta tra polizia, gendarmeria e volontari per rintracciare l’animale. Sono stati impiegati droni e sistemi di sorveglianza per perlustrare l’area, e ai residenti è stato chiesto di non uscire dalle abitazioni. Un abitante della zona, Faruk Zeybek, ha riferito: “Pensavo a un furto. Poi ho visto il leone nel mio giardino. Ha alzato la testa, ed è stato un momento di terrore.”

Nel pomeriggio, l’animale è stato individuato nei pressi di alcuni hotel e colpito a fucilate. Secondo fonti locali, il leone era già ferito al momento del ritrovamento. Le immagini dell’abbattimento, con il corpo dell’animale a terra circondato dalle forze dell’ordine, sono circolate rapidamente online, suscitando proteste da parte di cittadini e associazioni animaliste, che si sono chieste perché non sia stata tentata un’operazione non letale.

Sequestro dello zoo e indagini in corso

A seguito dell’accaduto, la prefettura ha ordinato il sequestro del parco faunistico. Il sito ufficiale della struttura, nota con il nome “Land of Lions”, afferma di ospitare oltre 30 leoni, insieme a tigri, lupi e orsi. Le autorità stanno cercando di chiarire come sia stato possibile che un predatore di simili dimensioni riuscisse a evadere senza essere notato. Al momento, la direzione dello zoo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.