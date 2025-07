Durante il pranzo della domenica, figlio 25enne adottivo accoltella il padre che muore, il fratello in vano prova a fermarlo

Un uomo di 57 anni è stato accoltellato a morte dal figlio adottivo a Luino. La tragedia è avvenuta al termine di un pranzo in famiglia.

Violenta aggressione in un’abitazione di Luino

Domenica 6 luglio, poco prima delle 20, si è consumato un omicidio in un appartamento di Luino, in provincia di Varese. La vittima è Boris Rezzonico, 57 anni, cittadino svizzero residente a Lugano, colpito a morte con un coltello al termine di un pranzo trascorso in famiglia. A impugnare l’arma sarebbe stato il figlio adottivo, Francesco Rezzonico, di 25 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta nell’abitazione di via Vittorio Veneto, dove vive la ex moglie della vittima, una donna di 58 anni che esercita la professione di avvocato. L’incontro, organizzato per passare insieme la domenica, si è trasformato in pochi istanti in una scena di violenza. Le cause che hanno scatenato l’aggressione non sono ancora chiare e sono ora oggetto delle indagini in corso.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente dopo la chiamata d’emergenza. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il fratello ha tentato di salvare la vittima

Al momento del delitto era presente anche un altro figlio della vittima, fratello del presunto aggressore, che avrebbe tentato disperatamente di fermare l’attacco. La sua testimonianza, insieme a quella degli altri presenti, è ora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di definire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Francesco Rezzonico è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Le autorità stanno approfondendo il contesto familiare e valutando eventuali fragilità personali e relazionali pregresse. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo elementi utili attraverso rilievi tecnico-scientifici e testimonianze dirette.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi della scientifica. La Procura di Varese ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.