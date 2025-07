Antonella Clerici un fiume in piena: “Gigi D’Alessio? Il suo addio è stato una doccia fredda”

La conduttrice torna protagonista nella prossima stagione televisiva con tre programmi e commenta i rapporti con colleghi e agenti in un’intervista al settimanale Chi.

Una stagione intensa e il rinnovo con la Rai

Antonella Clerici, volto storico della televisione italiana, ha scelto la Normandia per trascorrere l’estate lontano dal caldo e prepararsi a un autunno ricco di impegni. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha parlato delle novità della prossima stagione televisiva e del suo rapporto con l’azienda per cui lavora da decenni. “Quando nasci e cresci in un’azienda, ti danno affettuosamente per scontato. Tanto Antonella c’è”, ha dichiarato, sottolineando come spesso il suo ruolo venga dato per acquisito.

Confermato il rinnovo del contratto biennale con la Rai, Clerici sarà impegnata su tre fronti: la conduzione quotidiana di È sempre mezzogiorno, il ritorno in prima serata del venerdì con The Voice e due appuntamenti speciali del format musicale Jukebox – La notte delle hit.

Il caso D’Alessio e le riflessioni su colleghi e agenti

Tra gli argomenti affrontati nell’intervista, anche l’addio di Gigi D’Alessio al talent show The Voice, che ha colto la conduttrice di sorpresa. “È stata una doccia fredda”, ha ammesso Clerici, parlando della decisione del cantante di non partecipare alla prossima edizione. Nessun riferimento polemico, però, nei confronti di Amadeus, recentemente passato al gruppo Warner Bros. Discovery: “Non è stato un dispetto ad Amadeus”, ha precisato, rispondendo alle ipotesi circolate nelle ultime settimane.

Alla domanda su Lucio Presta, ex agente di numerosi personaggi televisivi, Clerici ha risposto con un proverbio: “Scopa nuova scopa bene, ma poi?”. Una frase che, senza approfondimenti ulteriori, sembra voler sintetizzare la sua posizione rispetto al rapporto con i manager dello spettacolo.

La conduttrice ha ribadito il legame con il pubblico, parlando della sua continuità televisiva come di una “presenza rassicurante” per i telespettatori. “In fondo sono un’abitudinaria, se avessi dovuto cambiare lo avrei fatto 20 anni fa”, ha spiegato.