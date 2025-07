FdI contro Bonelli e Schlein: “L’unica cosa affondata è la vostra propaganda”

Fratelli d’Italia replica con ironia a Bonelli e Schlein: l’Italia supera la Francia sullo spread e il partito di Meloni lancia la stoccata sui social.

FdI attacca Bonelli: “Italia più sicura, propaganda affondata”

Sono bastati due mesi e mezzo per trasformare in boomerang le parole di Angelo Bonelli, che lo scorso 28 aprile accusava Giorgia Meloni di “affondare l’Italia”. Adesso, secondo Fratelli d’Italia, è proprio il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ad aver perso credibilità. Il partito della premier ha pubblicato su X un confronto impietoso: da un lato le dichiarazioni allarmistiche di Bonelli, dall’altro un titolo del Messaggero che recita: “Spread, Roma batte Parigi”.

Il commento è ironico e diretto: “Bonelli, l’unica cosa colpita e affondata è la tua propaganda”. Il post è stato accompagnato da una seconda immagine, nella quale si invita l’esponente ambientalista a fare il giro tra i suoi alleati del cosiddetto “campo largo”, per spiegare che “l’Italia debole e sottomessa è solo un brutto ricordo”.

Schlein paragonava l’Italia alla Spagna, ma FdI replica: “Noi con Meloni”

Anche Elly Schlein finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. Qualche tempo fa la segretaria del Partito Democratico dichiarava che Meloni sbagliava tutto e che l’Italia avrebbe dovuto “seguire il modello spagnolo”. Ora però, secondo FdI, anche questa affermazione sarebbe stata clamorosamente smentita: Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, è stato punito dall’Unione Europea per il ritardo nella presentazione delle riforme legate al Pnrr.

La replica di FdI è secca: “Schlein, segua pure gli altri. Noi seguiamo Giorgia Meloni. E l’Italia va nella direzione giusta”. È un altro esempio, secondo il partito di governo, di “ultime parole famose” che si ritorcono contro chi le ha pronunciate.

FdI capitalizza i dati economici per rafforzare la propria narrazione

Lo spread in calo e il confronto favorevole con la Francia rappresentano per Fratelli d’Italia l’occasione per rilanciare la propria immagine di forza politica stabile e affidabile. In un’estate segnata da tensioni interne e scontri verbali, il partito della premier non perde occasione per colpire le opposizioni sui social, utilizzando ironia e dati economici a proprio favore.

“Bonelli, l’unica cosa affondata è la tua propaganda”, è diventato così il motto con cui Fratelli d’Italia celebra quello che considera un successo politico, economico e comunicativo. Con un occhio sempre puntato su Schlein, Bonelli e su quel campo largo che – a giudizio del partito – continua a perdere terreno.