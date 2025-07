“Salvini fa tutto tranne il suo lavoro”: nuova bordata di Elly Schlein

La segretaria del Pd Elly Schlein attacca il governo su inflazione e tagli al trasporto pubblico, presentando una proposta per sostenere gli studenti e la mobilità sostenibile

“Il governo mente: taglia i servizi, anche nel trasporto pubblico”

Durante una conferenza stampa al Nazareno, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha duramente criticato l’operato del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in materia di trasporti. “Salvini si occupa di fare tutto tranne che il suo mestiere. Ogni giorno ci sono ritardi”, ha esordito la leader dem, puntando il dito contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Al centro delle critiche c’è il taglio dei servizi legati al trasporto pubblico locale, conseguenza – secondo Schlein – di una politica che ignora gli effetti dell’inflazione: “La disonestà del governo è che dice quanto mette, ma non ti racconta dell’inflazione e che quindi sta tagliando i servizi”.

Una proposta per sostenere studenti e famiglie

La proposta avanzata dal Pd mira a garantire il diritto alla mobilità per gli studenti e a rafforzare la cultura della sostenibilità: “La nostra proposta per il trasporto pubblico locale ha due obiettivi: sostenere gli studenti e quindi le famiglie e costruire e agevolare una cultura della mobilità sostenibile lavorando sul trasporto pubblico locale”.

Secondo Schlein, il diritto al trasporto rappresenta una condizione fondamentale per garantire anche il diritto allo studio, in particolare per le fasce più fragili della popolazione scolastica. “Invece la nostra proposta riguarda il diritto al trasporto degli studenti e anche in qualche modo il loro diritto allo studio”, ha ribadito.