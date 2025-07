Conte punge Meloni: “Ossessionati da me, ma cosa hanno fatto per il Paese?”

Il leader del M5S ironizza sulla “ossessione” di Fratelli d’Italia nei suoi confronti e accusa il governo di non aver dato risposte concrete agli italiani

“Fratelli d’Italia ossessionato da me”

Durante un intervento a In Onda su La7, l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato nuove accuse all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia è ossessionato dalla mia presenza, sono personaggi in cerca d’autore”, ha dichiarato Conte, attaccando frontalmente i vertici del governo.

Il riferimento è al paragone ricorrente tra l’attuale durata dell’esecutivo Meloni e quella del governo Conte II. “Agli italiani interessa davvero se il governo Meloni ha stabilito un record di durata, oppure cosa ha fatto per il Paese?”, ha domandato polemicamente.

Il sorpasso di Meloni non preoccupa Conte

Alla domanda se si senta superato dalla premier, Conte ha risposto con sarcasmo, definendo l’esecutivo “una compagnia teatrale” e negando qualsiasi senso di rivalità: “Sono personaggi in cerca d’autore”, ha ripetuto. Per l’ex premier, ciò che conta sono le misure concrete a favore dei cittadini, non i numeri sulle permanenze a Palazzo Chigi.

“Quello che interessa alle famiglie italiane – ha aggiunto – è se riescono a pagare il mutuo, se il carrello della spesa è meno caro, se i salari crescono, non le classifiche da Guinness”.

M5S pronto alla battaglia politica

Il presidente del M5S ha poi ribadito che il suo movimento continuerà a incalzare la maggioranza “sui temi reali”, promettendo battaglia su lavoro, sanità e giustizia sociale. “La vera alternativa siamo noi. Il nostro compito è quello di ricordare al governo cosa significa governare per il bene comune”.