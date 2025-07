Riace in crisi, tre milioni di debiti, ma arriva Salis: “Lucano ha ancora tanto da dare”

L’eurodeputata Ilaria Salis accoglie l’invito di Mimmo Lucano per sostenere il borgo calabrese in crisi. Con loro la sinistra europea nella “settimana per Gaza”.

Riace a rischio fallimento, Lucano chiama Salis

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha lanciato un appello forte per salvare il borgo simbolo dell’accoglienza: “Riace è prossimo al fallimento”. La causa? La richiesta del Viminale di restituire 3 milioni di euro di finanziamenti destinati alla gestione dell’emergenza migranti. Per questo ha invitato nel suo paese Ilaria Salis, collega di partito a Bruxelles e figura emblematica della sinistra militante.

L’iniziativa si inserisce nella cornice della “settimana per Gaza”, promossa dal gruppo The Left, e vedrà la partecipazione di altri eurodeputati e rappresentanti della sinistra italiana. L’obiettivo: riportare attenzione politica e mediatica su Riace, sull’accoglienza dei migranti e sui territori del Sud troppo spesso dimenticati dalle istituzioni.

Un itinerario nei luoghi simbolo delle migrazioni

Durante la visita, Lucano e Salis accompagneranno la delegazione nei punti nevralgici del fenomeno migratorio nel Sud Italia. Dalla baraccopoli di San Ferdinando alle coste degli sbarchi, fino al “villaggio globale” costruito a Riace negli anni in cui Lucano era sindaco. L’intento è duplice: rilanciare il modello di integrazione del borgo calabrese e denunciare le difficoltà economiche che rischiano di cancellarne la memoria.

Il viaggio ha anche un chiaro valore simbolico e politico. Ilaria Salis, eletta tra le file di AVS, rappresenta un volto nuovo dell’opposizione di sinistra, mentre Lucano cerca un riscatto dopo le vicende giudiziarie che hanno segnato il suo percorso.

Il sostegno di Ranieri: “Lucano ha dato speranza”

Non solo politica. A esprimere sostegno per il progetto di Lucano è stato anche Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma e volto amatissimo nel mondo del calcio. “C’è la disperazione di madri e padri che mettono i loro figli sui barconi – ha detto Ranieri – e c’è l’amore di Mimmo Lucano, che ha dato loro una cosa preziosa: la speranza”.

Un riconoscimento che arriva da fuori dal perimetro politico e che sottolinea l’impatto sociale dell’esperienza di Riace, al di là delle polemiche e delle contrapposizioni partitiche.