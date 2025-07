Donna muore annegata in mare a Torre Canne: giallo sulla sua identità

Una donna di circa 60 anni è morta annegata a Torre Canne. Nessun effetto personale rinvenuto sulla spiaggia, indagini in corso.

Il dramma sulla spiaggia libera di Torre Canne

Tragedia in mattinata a Torre Canne, località balneare del brindisino, dove una donna di circa 60 anni è deceduta in mare davanti agli occhi di numerosi bagnanti. L’allarme è scattato intorno alle 10:30 di sabato 19 luglio, quando alcuni presenti sulla spiaggia libera accanto al complesso termale, lato sinistro guardando il mare, hanno notato la donna in evidente difficoltà in acqua.

La signora, descritta come alta tra 1.50 e 1.60 metri, con corporatura robusta e in leggero sovrappeso, è stata prontamente soccorsa da alcuni presenti, che sono riusciti a trascinarla a riva. Tuttavia, una volta adagiata sul bagnasciuga, la donna ha perso conoscenza e ha iniziato a schiumare dalla bocca, accasciandosi priva di vita.

Inutili i tentativi di rianimazione

Tra i bagnanti vi erano anche persone con competenze di primo soccorso che hanno immediatamente avviato le manovre rianimatorie, nel tentativo disperato di salvarla. Le procedure di emergenza sono proseguite fino all’arrivo degli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto insieme a una pattuglia dei Carabinieri e della Polizia Locale. Nonostante gli sforzi, per la donna non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto.

Nessun documento, nessuna borsa: resta il mistero sull’identità

Un dettaglio inquietante ha reso ancora più complesso l’intervento delle forze dell’ordine: accanto al corpo non è stato rinvenuto alcun effetto personale. Nessuna borsa, asciugamano, documento o oggetto in grado di fornire indizi utili a identificarla o ricostruire i suoi ultimi movimenti. Si ipotizza che la vittima possa essersi allontanata dal punto in cui aveva lasciato le sue cose, oppure che si trovasse sulla spiaggia completamente da sola.

Le indagini sono in corso per dare un nome alla donna e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno verificando se siano state presentate denunce di scomparsa e se vi siano testimoni che possano fornire informazioni utili. In queste ore, ogni elemento risulta cruciale per risolvere il giallo che ha scosso la tranquilla località balneare.