Uomo muore risucchiato dalla risonanza magnetica: aveva una collana di metallo

Tragedia a Westbury: un 61enne entra per aiutare un parente e viene scaraventato dalla macchina della risonanza in funzione

Il dramma al centro Nassau Open MRI di Long Island

Una tragedia scioccante si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio a Westbury, nel cuore di Long Island, New York. Un uomo di 61 anni ha perso la vita all’interno del centro diagnostico Nassau Open MRI, situato in Old Country Road, dopo essere stato letteralmente risucchiato dal potentissimo campo magnetico di una macchina per la risonanza in funzione.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia della contea di Nassau, l’uomo si trovava nel centro per accompagnare un familiare sottoposto a un esame diagnostico. Quando ha sentito urlare dalla sala RM, presumibilmente per un malessere improvviso del parente, si è precipitato all’interno della stanza ignorando il divieto d’accesso e gli avvertimenti del personale sanitario.

L’effetto fatale della collana metallica

A causare il drammatico incidente sarebbe stata la collana metallica che la vittima portava al collo. Una volta entrato nella sala dove era in corso la scansione, l’uomo sarebbe stato violentemente risucchiato dal magnete della macchina, che funziona generando un campo magnetico estremamente potente. Il metallo ha fatto da richiamo, trasformando l’accessorio in una pericolosa leva che ha scaraventato il 61enne contro la macchina stessa, causandogli traumi multipli.

Il paziente è stato trasportato d’urgenza presso il North Shore University Hospital, ma le sue condizioni erano già critiche all’arrivo. I medici ne hanno constatato il decesso poco dopo.

Indagini in corso e prime ipotesi

Gli investigatori della contea hanno aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche precise dell’accaduto e stabilire se ci siano state responsabilità da parte del personale del centro diagnostico. La polizia ha fatto sapere che il corpo presentava ferite compatibili con strangolamento, asfissia o colpi contundenti, potenzialmente causati dall’impatto diretto con la struttura della risonanza.

Il caso ha generato sgomento tra gli operatori sanitari e rilanciato l’attenzione sulla sicurezza all’interno delle sale RM, ambienti che devono rimanere strettamente interdetti ai non addetti ai lavori durante il funzionamento delle apparecchiature.