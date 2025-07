Giovanni Toti annuncia le dimissioni: “Per Pier Silvio Berlusconi tornerei”

L’ex presidente della Liguria annuncia le dimissioni da Noi Moderati. “Ora mi dedico alla comunicazione, lascio spazio a chi ha passione”

Dopo mesi di riflessione e un anno segnato da vicende giudiziarie che lo hanno costretto a lasciare la guida della Regione Liguria, Giovanni Toti ha deciso: abbandona definitivamente la scena politica. L’annuncio arriva alla vigilia del Consiglio nazionale di Noi Moderati, nel corso del quale, come anticipato in un’intervista al Corriere della Sera, rassegnerà ufficialmente le dimissioni da presidente del partito.

“È un ruolo che non ho mai esercitato. È giusto che lo lasci a chi ha voglia, tempo e passione”, spiega Toti, indicando come possibile successore Ilaria Cavo, definita una figura “capace ed esperta”.

“Torno a fare comunicazione. La politica? Basta”

La scelta dell’ex governatore è dettata da un nuovo percorso professionale: “Diciamo che anziché fare politica in prima persona, farò il telecronista. Ho avviato un’agenzia di comunicazione e sono tornato a scrivere”, afferma. Una decisione che chiude un capitolo durato decenni, iniziato da giovanissimo con il Partito Socialista Italiano: “A 17 anni andai a suonare il campanello di una oscura sede del Psi e per qualche anno feci il dirigente dei giovani socialisti. Poi Mani Pulite mi ha sciolto il partito…”.

Il passaggio alla politica attiva arriva nel 2013, grazie a Silvio Berlusconi: “C’era già una forte affinità politica. Allora dirigevo il Tg4. Il Cavaliere, in uno dei tanti sforzi di rinnovamento, pensò a me”, racconta, ricordando con riconoscenza quel momento cruciale. E proprio alla figura del fondatore di Forza Italia, Toti guarda ancora con nostalgia: “Pier Silvio non ha escluso un futuro politico. Per uno di famiglia sarei disposto a tornare indietro”.

Un addio segnato dall’inchiesta e da un nuovo inizio

Le dimissioni di Toti arrivano a poco più di un anno dall’inchiesta che lo ha travolto e che lo ha visto abbandonare il suo incarico da presidente della Regione. Da allora, si è progressivamente defilato dalla scena pubblica, pur mantenendo legami con il suo partito. Ora, però, la scelta è definitiva: fuori dalla politica attiva, dentro la comunicazione e l’editoria.

La nuova vita di Toti sarà quella di osservatore e commentatore, non più di protagonista politico. E, come lui stesso sottolinea, “è il momento di lasciare spazio a chi ha l’energia per guidare”.