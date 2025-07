Il Fatto attacca: “Chi vota Meloni usa il cervello primitivo”, la Premier: “Questa è meravigliosa”

Il Fatto Quotidiano pubblica un’analisi sui consensi al governo che scatena la reazione della premier. Meloni: “A posto così”

Lo scontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i media progressisti si riaccende, stavolta a causa di un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano che analizza la tenuta dei consensi della leader di Fratelli d’Italia. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio si interroga sul perché, a quasi tre anni dall’ingresso a Palazzo Chigi, il consenso per la premier non accenni a calare, nonostante l’usura fisiologica del potere che ha penalizzato molti suoi predecessori.

Nel pezzo, si fa riferimento a una presunta spiegazione “neuro-scientifica” del fenomeno. “Perché Meloni non scende nei consensi? – si legge nell’articolo – C’entra il cervello e un certo meccanismo primitivo”. Secondo l’analisi proposta, la spiegazione risiederebbe in un funzionamento istintivo della mente umana, legato alla cosiddetta “parte rettiliana del cervello”, che condurrebbe l’elettore a fidarsi di chi mostra decisione e fermezza. Una narrazione che ha suscitato reazioni immediate e polemiche.

La reazione della premier: “Questa è meravigliosa”

Giorgia Meloni ha commentato l’articolo con evidente sarcasmo. In un post pubblicato sui suoi canali social, ha rilanciato lo screenshot del titolo accompagnandolo con queste parole: “Questa è meravigliosa! I consensi degli italiani per il Governo restano alti e non calano perché la maggioranza degli italiani si affida alla parte ‘rettiliana’ del cervello, cioè la parte considerata più istintiva, primitiva e meno evoluta. A posto così”.

Il riferimento ironico della premier mira a sottolineare quella che viene percepita da molti come una lettura sprezzante e denigratoria del voto popolare da parte di una parte della stampa.

Tensione crescente tra media e governo

L’episodio si inserisce in un clima già teso tra il governo e alcune testate giornalistiche, in particolare quelle apertamente critiche nei confronti dell’attuale esecutivo. Non è la prima volta che Il Fatto Quotidiano adotta toni fortemente polemici verso Meloni e il suo partito, ma in questa occasione l’attacco ha assunto una connotazione giudicata da molti come eccessivamente caricaturale.

La premier, che negli ultimi mesi ha visto i sondaggi oscillare ma restare comunque ampiamente favorevoli a Fratelli d’Italia, sembra aver scelto la via dell’ironia per rispondere alle accuse. E i suoi sostenitori hanno rilanciato il post, interpretandolo come una nuova dimostrazione della distanza tra il mondo mediatico progressista e l’elettorato di centrodestra.