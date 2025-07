Otranto, muore in auto sotto il sole mentre aspetta la moglie: aveva solo 35 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Otranto: un uomo di origine africana è deceduto in auto, probabilmente a causa del caldo. Insieme a lui c’era la figlioletta di 3 anni.

Un uomo di 35 anni, originario della Sierra Leone, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in auto con la figlia di 3 anni, parcheggiato nei pressi di una struttura ricettiva a Otranto, in provincia di Lecce. Il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso, forse scatenato dalle alte temperature.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era recato insieme alla figlioletta per andare a prendere la moglie, che aveva appena terminato il turno di lavoro in un albergo della zona. La macchina era ferma in un parcheggio assolato e la donna, all’uscita, ha fatto la drammatica scoperta: il marito era accasciato sul volante, privo di vita, mentre la bambina era ancora nell’abitacolo.

Ipotesi infarto dovuto al caldo

Non è ancora chiaro da quanto tempo l’uomo fosse fermo in auto. Il forte caldo di questi giorni potrebbe aver provocato un infarto: l’auto, parcheggiata al sole, potrebbe essersi trasformata in una trappola di calore. La temperatura interna, infatti, può salire in pochi minuti anche oltre i 50 gradi, compromettendo rapidamente le funzioni vitali.

La vittima, colta dal malore, non sarebbe riuscita a chiedere aiuto. Quando la moglie lo ha trovato, era già troppo tardi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso.

Bambina sotto shock affidata ai medici

La figlia di tre anni, trovata accanto al padre, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita ma appare in evidente stato di shock. La madre, comprensibilmente devastata, è stata assistita dal personale sanitario e dai militari dell’Arma.

L’episodio ha profondamente scosso i presenti e riapre il dibattito sui rischi legati al caldo estremo, soprattutto quando si rimane all’interno di un veicolo senza ventilazione. Si attendono ora i risultati dell’autopsia per confermare le cause del decesso.