Bari, schianto tra un’auto e un Suv sulla SS16, muoiono 33enne incinta e il marito, diversi i feriti

Una giovane coppia abruzzese ha perso la vita in un drammatico incidente sulla carreggiata sud della SS16 all’altezza di Mola di Bari. La donna era incinta di sei mesi.

Drammatico schianto nella notte: due vittime e diversi feriti gravi

Ancora sangue sulla Strada Statale 16, all’altezza dello svincolo per Mola di Bari, dove nella notte, intorno alle 3, si è verificato un terribile incidente stradale. Lo schianto è avvenuto sulla carreggiata sud e ha coinvolto una Fiat Punto e un van con a bordo una famiglia ucraina. A perdere la vita è stata una donna di 33 anni, originaria dell’Abruzzo, che era al sesto mese di gravidanza e si trovava alla guida dell’utilitaria. Con lei viaggiavano il marito, deceduto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate, e una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni.

I tre stavano rientrando a casa dopo aver partecipato a un matrimonio. La dinamica dell’impatto non è ancora chiara, ma l’urto è stato talmente violento da distruggere completamente la Fiat Punto, ridotta a un ammasso di lamiere.

Feriti anche quattro cittadini ucraini: tra loro un bambino

A bordo del van viaggiavano quattro cittadini ucraini: il conducente, una coppia di circa 40 anni e un bambino di 9 anni. Tutti hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari. Anche per loro la notte è stata segnata da un incubo improvviso e devastante.

Sul posto sono giunti rapidamente i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza la zona.