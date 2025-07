Puglia, lite per una birra troppo calda finisce a coltellate, ricoverato in gravi condizioni un uomo

Un uomo è stato accoltellato in pieno giorno a due passi dalla questura di Lecce. La lite sarebbe scoppiata per una bottiglia di birra.

Ferito un uomo in centro a Lecce: accoltellamento vicino all’ufficio immigrazione

Tensione e paura oggi, 26 luglio, nel cuore di Lecce, dove un uomo è stato accoltellato nel primo pomeriggio in via San Bernardino Realino, a pochi passi dalla sede dell’ufficio immigrazione della questura. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’aggressione ci sarebbe stato un banale litigio per una birra servita troppo calda, degenerato rapidamente fino all’accoltellamento.

Subito dopo il fatto, alcune persone coinvolte nella lite avrebbero cercato riparo proprio all’interno della questura, chiedendo protezione e assistenza. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi. Le sue condizioni sarebbero stabili e non in pericolo di vita.

Indagini in corso, i testimoni parlano di urla e concitazione

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. Numerosi testimoni hanno riferito di urla e momenti di forte concitazione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire all’identità degli aggressori e chiarire il numero dei soggetti coinvolti nell’episodio.

Cresce l’allarme sicurezza nella zona della stazione

L’episodio rilancia le preoccupazioni sulla sicurezza in quella zona della città, che si trova a ridosso della stazione ferroviaria, da tempo segnalata come area critica. Residenti e commercianti denunciano frequenti episodi di scippi, furti e aggressioni, e invocano interventi urgenti da parte delle istituzioni per garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Il clima di illegalità diffusa e degrado che aleggia in alcune aree del centro leccese torna dunque al centro dell’attenzione pubblica, alimentato da fatti di cronaca sempre più frequenti e preoccupanti.