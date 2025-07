Incidente all’alba tra auto e ambulanza vicino al carcere di Bari: ci sono feriti, una grave

Scontro all’alba tra un’ambulanza e un’auto nei pressi del carcere di Bari. Tra i feriti anche una soccorritrice. Si teme per le sue condizioni.

Scontro tra auto e ambulanza nei pressi del carcere: paura all’alba a Bari

Momenti di paura questa mattina presto a Bari, nei pressi del carcere, dove si è verificato un violento incidente stradale tra un’ambulanza e un’autovettura. L’impatto, avvenuto all’alba, ha coinvolto i due mezzi mentre percorrevano la zona attigua alla struttura detentiva. Le prime informazioni parlavano inizialmente di un solo ferito, ma è stato successivamente confermato che i feriti sono più di uno.

Ferita una soccorritrice a bordo dell’ambulanza

Tra le persone coinvolte, ad avere la peggio sarebbe stata una soccorritrice a bordo dell’ambulanza. Le sue condizioni non sono ancora del tutto chiare, ma si teme che abbia riportato lesioni di una certa entità. Al momento si attendono aggiornamenti ufficiali dai sanitari e dalle autorità competenti.

L’incidente si è verificato in un orario in cui il traffico era ancora scarso, fattore che ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi. Tuttavia, l’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniato dalle immagini dei mezzi coinvolti, visibilmente danneggiati.