Bimbo di 7 anni sbranato da 9 cani, la nonna prova a proteggerlo, gravissima

Sette volte sette anni: il bambino è stato mortalmente attaccato da un gruppo di cani intorno alle 18:10 vicino a Calera; la nonna ha cercato di proteggerlo.

Attacco improvviso durante una serata estiva

Il 22 luglio, intorno alle 18:10, un bambino di sette anni è rimasto vittima di un’aggressione mortale da parte di un gruppo di cani mentre era nei pressi della sua abitazione lungo la County Road 147, nei dintorni di Calera, in Alabama. Il piccolo era impegnato a guidare un quad sul terreno privato quando l’attacco è scattato inaspettatamente. Avvicinatasi alla scena, la nonna ha tentato di proteggerlo e intervenire, ma è stata morsa ripetutamente durante l’azione. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: il bambino non ce l’ha fatta, mentre la donna è attualmente in fase di recupero.

Dettagli dell’incidente e le reazioni ufficiali

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto su segnalazione e ha portato al ritrovamento del bambino con gravi ferite da morso. Il pronto intervento medico non è stato sufficiente a salvarlo. La nonna, pur ferita, è sopravvissuta e resta ricoverata in ospedale con prognosi di recupero.

Il medico legale e la polizia della contea hanno comunicato che “il bambino è deceduto a causa delle ferite riportate”. Il sheriff John Shearon ha espresso profonda tristezza per l’evento: “Our hearts are broken for the child and the family affected by this unimaginable loss”. Ha inoltre sottolineato che “we are fully committed to a thorough investigation to determine how this tragedy occurred and to help prevent anything like this from happening again”.

Animali coinvolti e linee investigative in corso

Il giorno successivo, il reparto controllo animali ha recuperato nove cani collegati all’incidente, tutti rinvenuti presso una proprietà privata. Gli animali non erano randagi ma appartenevano a un residente che ha collaborato con la polizia e ha consegnato i cani. I cani, maschi e femmine, avevano età comprese tra i sei mesi e i tre anni e includevano incroci di pastore tedesco, pit bull-terrier, lab e hound, nonché un incrocio pit bull-terrier-akita. In ottemperanza alle procedure di sicurezza, gli animali sono stati sottoposti a eutanasia umana e inviati per accertamenti veterinari approfonditi.

Le autorità stanno analizzando ogni aspetto della vicenda per chiarire le cause esatte dell’attacco, la dinamica e le eventuali responsabilità. Il reparto sanitario locale sta supportando il team investigativo attraverso esami e test sugli animali coinvolti.

Reazioni del sistema scolastico e appello alla prevenzione

La perdita ha suscitato una forte emozione anche nel sistema scolastico locale, in quanto il bambino frequentava la Jemison Elementary School. Il dirigente scolastico ha manifestato dolore e vicinanza ai familiari, al personale e agli alunni che conoscevano il bambino. Ha invitato a sostenere la famiglia attraverso iniziative di solidarietà e di supporto emotivo.

Il comando dello sceriffo ha infine rivolto un invito alla cittadinanza a garantire il corretto contenimento dei propri animali e a rispettare le normative locali in materia di sicurezza e gestione dei pet, per prevenire tragedie analoghe in futuro.