Under 14 a casa entro le 00:30, il sindaco impone il coprifuoco, multe fino a 250 euro per i genitori di chi trasgredisce

Il sindaco di Praia a Mare ha varato un coprifuoco per minori non accompagnati, con multe fino a 250 €, per prevenire rischi e disagi notturni.

Ordinanza e strumenti di controllo

L’amministrazione comunale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, ha emanato un’ordinanza rivolta ai minori di 14 anni: nessuno potrà circolare senza accompagnamento tra le 00:30 e le 7:00 del mattino. Il provvedimento, firmato dal sindaco Antonino De Lorenzo, resterà in vigore fino alla fine di settembre e prevede sanzioni sia per i ragazzi che per gli adulti responsabili. Chi viola il divieto rischia una multa di 100 € per il minore non accompagnato e fino a 250 € per chi ne ha la responsabilità.

Secondo il testo dell’ordinanza, il divieto notturno è motivato da preoccupazioni legate alla sicurezza dei giovani: si citano rischi di incidenti, aggressioni, coinvolgimento in episodi vandalici, uso di sostanze e alcol, e contesti legati alla criminalità minorile. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere il decoro e la sicurezza nel periodo più affollato dell’estate, quando flusso turistico e presenza giovanile aumentano sensibilmente.

Donne e attività esenti dal divieto

Non rientrano nel blocco notturno i minori partecipanti a eventi organizzati dall’ente locale, come spettacoli, manifestazioni culturali, attività sportive o iniziative educative, purché accompagnati da personale autorizzato o da un adulto che garantisca la vigilanza. Queste eccezioni consentono di contemperare il controllo con la partecipazione a attività legittime organizzate dal Comune.

L’amministrazione sottolinea che il coprifuoco ha carattere temporaneo ma lascia aperta la possibilità di proroghe se dovessero emergere situazioni di disagio o criticità legate alla presenza notturna dei minori.

Attuazione e quadro di riferimento

Nel weekend tra venerdì 18 e domenica 20 luglio, la polizia municipale ha messo in campo un servizio straordinario di controllo notturno: sono stati sequestrati numerosi mezzi elettrici guidati da minorenni al di sotto dei 14 anni. Secondo il sindaco, questi interventi hanno evidenziato “un’emergenza sempre più sentita”, rafforzando l’urgenza di regole più severe per prevenire incidenti e disturbi alla quiete pubblica.

Le autorità locali invitano le famiglie a osservare scrupolosamente le disposizioni e a vigilare sui comportamenti dei minori, segnalando che il mancato rispetto delle norme può comportare conseguenze economiche rilevanti. Inoltre, l’amministrazione sollecita il rispetto delle regole come misura di prevenzione collettiva, finalizzata a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.