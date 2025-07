Sicurezza e politica, Sallusti “Folla mai vista”, Vannacci: “Solo un esercito forte garantisce sicurezza”

Grande partecipazione a Marina di Pietrasanta per l’incontro tra il generale Roberto Vannacci e il giornalista Alessandro Sallusti, tra politica, difesa e libertà di stampa.

Dialogo tra visioni differenti

Nella suggestiva cornice della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, un pubblico numerosissimo ha assistito all’incontro tra il generale Roberto Vannacci e il giornalista Alessandro Sallusti, protagonista di una serata dedicata ad attualità, politica e informazione.

Il confronto ha messo in luce due approcci diversi alla società italiana. Sallusti, aprendo l’incontro, ha scherzato sulla partecipazione: “C’è più gente con lei che con Bersani la settimana scorsa”, evidenziando la grande affluenza.

Politica, difesa e ruolo delle forze armate

Durante l’evento, il generale Vannacci ha affrontato il tema delle spese militari, ricordando come in alcuni periodi gli investimenti nella difesa nazionale siano scesi sotto l’1% del PIL. Ha ribadito la necessità di un esercito adeguatamente equipaggiato per garantire la sicurezza del Paese.

Il giornalista Sallusti, pur non nascondendo simpatia per il generale, ha sottolineato come una parte della politica consideri le spese militari superflue, ponendo l’accento sulle diverse visioni strategiche che dividono opinione pubblica e istituzioni.

Attualità e sfide del giornalismo

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere di libertà di stampa e del ruolo dei media. Sallusti ha analizzato le responsabilità del giornalismo contemporaneo nel formare l’opinione pubblica, mentre Vannacci ha ribadito la propria posizione sui temi di identità nazionale e rapporto tra cittadini e istituzioni.

Tra gli argomenti più commentati, anche quello della pensione del generale, già oggetto di attenzione da parte di diverse testate, a conferma del forte interesse mediatico sulle sue scelte personali e professionali.