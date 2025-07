Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia vola, Pd stabile, M5S cresce, la Lega cresce, stabile FI

L’ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli fotografa la situazione politica: Fratelli d’Italia resta in testa, mentre il Movimento 5 Stelle cresce.

Fratelli d’Italia saldamente in testa

Secondo il nuovo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli, Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni mantiene il primato con il 28% dei consensi, confermandosi primo partito nazionale. Il Partito Democratico si attesta al 21,1%, senza variazioni significative rispetto alle precedenti rilevazioni.

Sorprende la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 14,3%, rafforzando la propria posizione come terza forza politica.

La situazione degli altri partiti

Più stabili gli equilibri nel centrodestra: la Lega si posiziona all’8,5%, leggermente avanti a Forza Italia, che si ferma all’8,1%. Nel campo progressista, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana raccoglie il 5,8% dei consensi, mentre Azione e +Europa si attestano rispettivamente al 2,6% e al 2,2%.

Nonostante i mille giorni di governo, l’esecutivo guidato da Meloni non sembra mostrare segni di flessione. Diversa la situazione per il Pd, dove le recenti inchieste giudiziarie in Milano e Marche potrebbero generare scossoni interni e rilanciare il dibattito su una possibile nuova leadership.

Apprezzamento dei leader politici

Sul fronte della popolarità personale, il leader più apprezzato rimane Antonio Tajani, con un indice di gradimento pari a 29 punti, in calo rispetto ai 32 di giugno. Giuseppe Conte scende da 28 a 26, mentre gli altri leader restano sostanzialmente stabili. Lieve flessione per Carlo Calenda, che passa da 18 a 16 punti, in linea con il calo registrato dal suo partito.