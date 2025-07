Scossa a Report, Ranucci si sfoga: «La Rai mi ha fatto fuori dopo dieci anni»

Dopo dieci anni cambia la gestione amministrativa di Report, mentre la guida editoriale resta invariata. Annunciato il passaggio di consegne a Luigi Pompili.

La transizione nella gestione di Report

Dopo circa dieci anni di responsabilità nella gestione amministrativa di Report, la Rai ha deciso di affidare il ruolo a un nuovo responsabile per motivi interni legati all’organizzazione e alla supervisione delle attività. A comunicarlo è stata la stessa figura uscente, Sigfrido Ranucci che ha spiegato come da questo momento in poi la firma per presenze, contratti, trasferte, acquisti, questioni legali civili e penali e rapporti con le autorità competenti passerà a Luigi Pompili: “Dopo circa 10 anni, la Rai ha deciso, per motivi noti, di togliermi la responsabilità della firma”

Il nuovo responsabile della struttura è descritto come un collega competente e appassionato del programma di inchiesta di Rai3, che segue da anni con dedizione. Questo cambio riguarda esclusivamente l’ambito amministrativo e gestionale, mentre la direzione editoriale di Report rimarrà invariata. Il programma continuerà quindi a essere realizzato con lo stesso approccio che lo ha reso uno dei principali punti di riferimento del giornalismo investigativo italiano.

Ringraziamenti e bilancio di dieci anni di lavoro

Nel suo messaggio di commiato dal ruolo amministrativo, il responsabile uscente ha voluto ringraziare la squadra che lo ha affiancato in questi anni. «Ringrazio la mia squadra per la lealtà, la professionalità, la passione e la fedeltà che mi ha dimostrato garantendo qualità e virtuosismo nel rispettare il denaro pubblico, incarnando lo spirito del servizio pubblico», ha dichiarato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Paola Bisogni, che da trent’anni ricopre ruoli chiave nella produzione del programma, prima come produttore esecutivo e oggi come capo progetto. La sua professionalità ha permesso alla struttura di superare senza problemi due audit interni in soli undici mesi, confermando l’efficienza e la trasparenza del lavoro svolto.

Continuità editoriale e prossimi appuntamenti

Nonostante il cambio nella gestione amministrativa, il programma di inchiesta di Rai3 proseguirà il proprio percorso con la stessa linea editoriale, puntando su coraggio, indipendenza e competenza. Report continuerà ad andare in onda ogni domenica su Rai3 e sarà disponibile anche su RaiPlay, confermandosi uno dei pilastri dell’informazione televisiva italiana.

Il passaggio di consegne segna quindi una nuova fase per la storica trasmissione, che mantiene inalterata la propria identità editoriale pur rinnovando la struttura gestionale.