Nadia Rinaldi esclusa da Tale e Quale Show, quattro vip la sostengono: “Sempre gli stessi, è tutto esagerato”

L’attrice romana si sfoga sui social dopo l’esclusione dal celebre programma Rai e riceve il sostegno pubblico di Serena Grandi, Nina Soldano, Lorena Cacciatore e Manila Nazzaro.

Lo sfogo social di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi ha espresso il proprio disappunto dopo essere stata convocata per un provino di Tale e Quale Show e successivamente esclusa dal cast ufficiale. In un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’attrice ha sottolineato la frustrazione di molti professionisti dello spettacolo:

“Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? Nonostante il dispiacere e la delusione, sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione! Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po’ di rispetto! Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza! Grazie! Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione”.

Le parole di Rinaldi hanno immediatamente attirato l’attenzione di colleghi e fan, suscitando reazioni a catena e un acceso dibattito sui social.

Le reazioni dei vip a sostegno

Tra i primi a schierarsi a favore dell’attrice ci sono stati quattro volti noti dello spettacolo italiano. Serena Grandi, Premio Oscar per La Grande Bellezza, ha commentato il post affermando: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino. E soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”.

Anche Lorena Cacciatore ha espresso la sua vicinanza con un messaggio diretto: “Me lo sono chiesta anche io molte volte”. Nina Soldano, storica interprete di Un Posto al Sole, ha aggiunto: “È sempre stato così, ma ora è tutto troppo esagerato”. Manila Nazzaro ha preferito un approccio più discreto, limitandosi a un’emoji di applauso per mostrare il suo supporto.

Un dibattito acceso sul mondo dello spettacolo

Le parole di Rinaldi e le reazioni delle colleghe hanno acceso i riflettori sul tema della meritocrazia nel panorama televisivo italiano, in particolare nei programmi di grande popolarità come Tale e Quale Show. L’attrice ha ribadito di non voler rinunciare alla propria passione e professionalità, ma di auspicare maggiore trasparenza nei processi di selezione per gli show televisivi.

L’episodio ha generato centinaia di commenti da parte del pubblico, diviso tra chi condivide lo sfogo di Rinaldi e chi ritiene fisiologiche le scelte autoriali dei programmi tv. Nel frattempo, il post dell’attrice continua a circolare sui social, raccogliendo sostegno