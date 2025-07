Raoul Bova, accanto a lui in questi giorni difficili l’ex moglie Chiara Giordano, Rocío si rifugia nella preghiera

L’attore è stato fotografato con le figlie Luna e Alma a Terracina, mentre Rocío Muñoz Morales ha scelto di raccogliersi in chiesa accanto alla madre.

IL RITORNO ALLA FAMIGLIA PER RAOUL BOVA

Raoul Bova sta vivendo giorni complessi, segnati da un’attenzione mediatica intensa legata a recenti indiscrezioni sulla sua vita privata. Per ritrovare serenità, l’attore ha scelto di trascorrere del tempo con le figlie Luna e Alma nella sua casa di Terracina, lontano dai riflettori e dai social.

Le immagini pubblicate nelle ultime ore lo mostrano in momenti di tenerezza e condivisione familiare, mentre si dedica alle figlie con sorrisi e gesti affettuosi. In questa fase delicata, a fargli da sostegno c’è anche la ex moglie, Chiara Giordano, madre dei suoi due figli maggiori, Alessandro e Francesco. Il legame tra i due, pur non essendo più sentimentale, rimane solido sul piano familiare: secondo chi li conosce, Chiara sta offrendo un supporto silenzioso ma fondamentale.

La scelta di allontanarsi dal clamore mediatico sembra motivata dal desiderio di proteggere la dimensione privata e di ritrovare equilibrio, concentrandosi sull’amore dei figli, che rappresentano per lui la priorità assoluta.

ROCÍO MUÑOZ MORALES E IL RICORSO ALLA SPIRITUALITÀ

Mentre Bova ha scelto la famiglia come rifugio, Rocío Muñoz Morales ha preferito un percorso più intimo e spirituale. L’attrice è stata vista entrare in una chiesa insieme alla madre, dove ha trovato conforto nella preghiera. Secondo quanto riportano i presenti, Rocío appariva raccolta e silenziosa, intenzionata a trovare nella fede un sostegno in un momento tanto delicato.

La decisione di affidarsi alla spiritualità riflette il suo desiderio di affrontare con discrezione il clamore mediatico che ha travolto la sua vita privata. Testimoni parlano di una donna provata, che cerca di gestire la pressione concentrandosi sulla famiglia e sulla serenità dei figli.

UN MOMENTO DIFFICILE DA SUPERARE

La coppia, insieme da oltre dieci anni, sta affrontando un periodo di particolare tensione. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, pur esposti alla curiosità del pubblico, stanno cercando di proteggere la loro vita familiare e di mantenere i figli al riparo da ogni speculazione.

Gli ultimi giorni hanno mostrato due percorsi differenti ma complementari: da una parte la forza degli affetti familiari, dall’altra la ricerca di pace interiore attraverso la spiritualità. Entrambi sembrano determinati a ritrovare serenità, lontani dal clamore mediatico.