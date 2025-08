Rocío Muñoz Morales pronta a rivelare comportamenti gravissimi di Raoul Bova per avere l’affido esclusivo delle figlie

Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie Luna e Alma e si prepara a portare in tribunale accuse molto gravi contro Raoul Bova.

Rocío Muñoz Morales affida il caso ad Antonio Conte

Rocío Muñoz Morales ha incaricato l’avvocato Antonio Conte – lo stesso che aveva seguito la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi – di presentare un ricorso al Tribunale civile di Roma per ottenere l’affidamento esclusivo e il mantenimento delle figlie Luna e Alma, nate rispettivamente il 2 dicembre 2015 e il 1º novembre 2018.

Secondo quanto trapelato, l’attrice e conduttrice spagnola di 37 anni si trova attualmente in Puglia con le bambine, in un luogo riservato, per allontanarle dal clamore mediatico seguito alla diffusione di messaggi vocali e chat che Raoul Bova avrebbe scambiato con la modella Martina Ceretti. Il materiale è diventato di dominio pubblico dopo la pubblicazione da parte di Fabrizio Corona sul suo podcast, dando il via a un’ondata di polemiche e speculazioni sulla vita privata dell’attore.

Muñoz Morales, tramite i suoi legali, è pronta a portare davanti ai giudici presunti comportamenti ritenuti molto gravi da parte dell’ex compagno, che saranno presentati come motivazione per ottenere l’affidamento esclusivo delle due figlie. La strategia legale punta a dimostrare la necessità di una tutela prioritaria delle minori in questa fase di forte esposizione mediatica.

Raoul Bova si affida alla difesa di Bernardini De Pace

Dall’altra parte, Raoul Bova ha scelto come legale Annamaria Bernardini De Pace, nota avvocata matrimonialista e sua ex suocera. L’attore sostiene che la relazione con Rocío fosse di fatto conclusa già prima dello scandalo che lo ha coinvolto, mentre la conduttrice spagnola nega questa versione, affermando che la coppia conviveva stabilmente fino a maggio.

Il confronto tra le due versioni sarà al centro della battaglia legale che si preannuncia complessa e destinata a protrarsi a lungo. Intanto, il tribunale dovrà valutare le richieste di affido avanzate dalla Muñoz Morales e i documenti che, secondo indiscrezioni, conterranno rivelazioni importanti sul comportamento di Bova nella vita privata.

Le parti si preparano a un confronto giudiziario che difficilmente si concluderà in tempi rapidi.