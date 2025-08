Paola Perego difende Barbara D’Urso e lancia una frecciata a Pier Silvio Berlusconi

Paola Perego prende posizione in difesa di Barbara D’Urso durante un’intervista alle Terme di Caracalla, denunciando le ingiustizie subite dalla conduttrice e criticando Pier Silvio Berlusconi.

Paola Perego interviene sul caso D’Urso

Barbara D’Urso torna al centro dell’attenzione mediatica dopo mesi lontana dalla televisione. Nonostante i rumor su un possibile ritorno in Rai, l’ex volto di “Pomeriggio 5” non è ancora riapparsa sul piccolo schermo, mentre il suo storico programma è stato affidato a un’altra conduttrice.

A prendere pubblicamente le sue difese è stata Paola Perego, ospite il 1° agosto ad Area Roma Pride, alle Terme di Caracalla. Durante l’intervista realizzata da Alessio Marzilli per il format “Fier3 e F3roce”, la conduttrice ha partecipato al gioco della torre, chiamata a scegliere tra vari nomi dello spettacolo e della musica.

Alla domanda se preferisse Barbara D’Urso o Elodie, Perego ha abbandonato i toni leggeri per esprimere una posizione netta: «In questo caso scelgo Barbara d’Urso – ha dichiarato – per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, quindi mi voglio schierare dalla sua parte. Perché non è giusto che una professionista come lei sia messa così all’angolo all’improvviso senza una ragione».

La critica a Pier Silvio Berlusconi

Nel corso dell’intervista, Paola Perego ha aggiunto una considerazione rivolta indirettamente a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. «Ora, la televisione che lei faceva può piacere o non piacere, ma dietro ogni programma che tu fai c’è sempre dietro un editore che ti dà la linea da seguire – ha detto –. A lei è stato detto di fare quello e ha fatto quello e l’ha fatto anche molto bene ed è impensabile che una professionista come lei oggi non lavori».

Le parole della conduttrice hanno acceso nuovamente i riflettori sulla situazione di Barbara D’Urso, che dopo l’addio improvviso a Mediaset continua a rimanere ai margini del piccolo schermo. Nonostante le voci su nuovi progetti televisivi, al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo ritorno in onda.