Puglia, 24enne accoltellato in discoteca, ferito all’addome durante una lite all’alba

Un 24enne in vacanza in Puglia è stato colpito all’addome sulla pista da ballo di una discoteca sul litorale di Ostuni.

Lite in discoteca finisce nel sangue

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito durante una lite avvenuta all’alba di mercoledì scorso in una discoteca situata lungo il litorale di Ostuni. Il giovane, residente nel nord Italia e in vacanza in Puglia, è stato accoltellato all’addome mentre si trovava sulla pista da ballo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi. La notizia dell’episodio è emersa soltanto oggi.

Ferito e dimesso dopo le cure

Il 24enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura. Dopo diverse ore di osservazione, il giovane è stato dimesso.

Indagini in corso

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Ostuni, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della lite e identificare il responsabile dell’accoltellamento.