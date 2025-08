Brindisi, va in ospedale per dolori di pancia e scopre di essere incinta: partorisce una bimba

Va in ospedale per dolori addominali e scopre di essere incinta: 33enne di Brindisi partorisce il quarto figlio

La donna non si era accorta della gravidanza: la bimba pesa 3 chili ed è in perfette condizioni

Si è recata al pronto soccorso per forti dolori addominali e poche ore dopo ha dato alla luce una bambina. Protagonista della vicenda è una 33enne della provincia di Brindisi, già madre di tre figli, che nella notte tra il 4 e il 5 agosto ha scoperto di essere incinta solo all’arrivo in ospedale.

La donna, che aveva avuto il suo terzo figlio appena 13 mesi fa, ha accusato dolori lancinanti all’addome e ha chiesto aiuto al 118. Trasportata d’urgenza al Perrino di Brindisi, durante il triage i medici hanno individuato subito la causa: era alla 39esima settimana di gravidanza e il travaglio era già iniziato.

Il parto è avvenuto senza complicazioni. La neonata, di poco più di tre chili, è in perfette condizioni di salute, così come la madre, entrambe ricoverate nello stesso reparto.

Secondo i medici, la donna non si sarebbe accorta della gravidanza perché i segnali sarebbero stati mascherati dall’aumento di peso seguito al parto precedente, avvenuto poco più di un anno fa. Una condizione rara, ma non impossibile, che in medicina viene definita “gravidanza non riconosciuta”.