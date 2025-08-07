Bari, degrado al Parco Rossani: materassi tra i cespugli e bivacchi in pieno giorno

Allarme nel cuore del quartiere Carrassi: materassi, cartoni e presenze fisse di senzatetto tra le aree gioco frequentate da bambini e famiglie.

Tra i cespugli del Parco Rossani, a Bari, si accumulano materassi, coperte e cartoni, nascosti tra la vegetazione ma ben visibili a chi attraversa l’area verde, una delle poche del quartiere Carrassi. La scena è ormai quotidiana: bivacchi in pieno giorno, presenze stabili di senzatetto, e una crescente situazione di degrado urbano in un luogo pensato per ospitare famiglie e bambini.

La situazione, secondo quanto segnalato da tempo da residenti e frequentatori, si protrae da diversi mesi. Fin dallo scorso autunno sono stati documentati insediamenti stabili di persone senza fissa dimora che utilizzano il parco non solo come rifugio notturno, ma anche come luogo di permanenza durante il giorno. Negli ultimi giorni, tuttavia, le segnalazioni si sono intensificate, complici le alte temperature estive che rendono gli spazi ombreggiati del parco una destinazione costante per piccoli gruppi, spesso composti da cittadini stranieri.

Bambini tra degrado e incuria: giostrine rotte e insicurezza crescente

Il Parco Rossani rappresenta un importante punto di riferimento per il quartiere, soprattutto per famiglie con bambini. Tuttavia, la coesistenza forzata tra frequentatori abituali e chi ha fatto del parco un rifugio di fortuna sta generando tensioni e preoccupazioni. Ieri mattina erano almeno una decina i senzatetto distesi tra le aiuole e le panchine, con atteggiamenti che – secondo alcune testimonianze – sarebbero stati infastiditi o scontrosi nei confronti dei passanti.

Oltre alla questione della sicurezza percepita, cresce anche l’allarme per lo stato di abbandono delle attrezzature ludiche. Le giostrine presenti risultano in parte danneggiate, usurate e in alcuni casi inagibili, in un contesto dove l’incuria ha ormai preso il sopravvento. A preoccupare è anche l’igiene dell’area, dove i resti dei bivacchi notturni – tra cui cartoni, indumenti e rifiuti – si accumulano tra le aiuole senza che vi siano interventi di bonifica frequenti o risolutivi.

Nonostante la situazione sia nota da mesi, finora non si registrano interventi strutturali per restituire piena funzionalità e decoro al parco. Residenti e genitori chiedono controlli più frequenti e presenza costante delle istituzioni, affinché il Parco Rossani possa tornare a essere un luogo sicuro, pulito e fruibile per tutti.