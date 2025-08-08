Regionali Puglia, tensione alle stelle: Decaro a Fratoianni «Trovatevi un altro candidato»

Clima incandescente tra le forze progressiste in vista delle Regionali in Puglia: Decaro avverte Fratoianni e resta in silenzio sull’annuncio ufficiale.



Lo stallo nel centrosinistra e la provocazione di Decaro

Il nodo sulla candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia resta irrisolto. Nessun annuncio ufficiale è previsto per Ferragosto, come confermato dallo stesso europarlamentare.

La sua eventuale discesa in campo è ostacolata da tensioni interne alla coalizione progressista, in particolare con Alleanza Verdi Sinistra. Le trattative in corso, che vedono coinvolti anche i vertici nazionali del Partito Democratico, mirano a escludere una possibile ricandidatura sia di Michele Emiliano che di Nichi Vendola. Ma lo scenario resta immobile e, anzi, i rapporti sembrano peggiorare.

A far deflagrare la situazione è stata la frase pronunciata da Decaro a Nicola Fratoianni e ad alcuni esponenti di Avs: «Se continuate così, trovatevi un altro candidato». Un avvertimento netto che fotografa il clima teso e l’impasse sempre più difficile da risolvere.



Il silenzio di Schlein e la battuta pungente di Emiliano

In questo quadro carico di frizioni, a pesare è anche il silenzio della segretaria del Pd, Elly Schlein, che finora non ha preso una posizione pubblica a sostegno delle istanze di Decaro, lasciando intendere un implicito via libera alla candidatura del presidente uscente Michele Emiliano. Una mossa che sta irrigidendo ulteriormente le trattative.

Intanto proprio Emiliano, dall’ospedale Miulli, ha lanciato una battuta pungente sull’ex sindaco di Bari: «L’europarlamentare? Non è ricoverato qui», alimentando la tensione tra le due anime del centrosinistra pugliese.

L’ipotesi che la candidatura di Decaro possa saltare si fa sempre più concreta, a meno di una svolta improvvisa nelle prossime settimane.