Fiorello, ladri nella villa a Roma: colpo da 300mila euro mentre era fuori città

Furto nella residenza dello showman alla Camilluccia: rubati gioielli, orologi e pietre preziose. Nessuna traccia lasciata, indaga la Squadra Mobile.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, eseguito con precisione chirurgica e senza lasciare alcuna traccia. È quanto accaduto nella notte tra il 6 e il 7 agosto nella villa di Rosario Fiorello, situata nel quartiere residenziale della Camilluccia, a Roma. Una banda di ladri professionisti, approfittando dell’assenza del conduttore e della sua famiglia, ha messo a segno un furto da oltre 300.000 euro in gioielli, orologi di lusso e pietre preziose.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, i malviventi sono riusciti a disattivare il sistema d’allarme e a introdursi all’interno dell’abitazione passando da una portafinestra. A fare la scoperta è stata la domestica, che rientrando nell’abitazione ha trovato la casa completamente a soqquadro. Immediata la chiamata alla polizia e l’arrivo degli agenti della Scientifica, che hanno effettuato rilievi alla ricerca di impronte o tracce utili alle indagini. Finora, però, nessun elemento concreto è emerso.

Un colpo da professionisti e l’ipotesi di una “talpa”

Gli investigatori della Squadra Mobile ritengono che il furto sia opera di criminali esperti, probabilmente dotati di guanti in lattice per evitare di lasciare segni. Le modalità dell’intrusione fanno pensare a un’azione organizzata e mirata, con la possibile complicità di una fonte interna o la fuga di informazioni riservate sui movimenti della famiglia Fiorello e sulla presenza di oggetti di valore nella villa.

Non si esclude, infatti, che i ladri sapessero con precisione quando e per quanto tempo l’abitazione sarebbe rimasta vuota, oltre a conoscere la collocazione dei beni di lusso. Le ricerche si stanno ora estendendo anche al mercato della ricettazione, nella speranza di rintracciare i preziosi rubati e risalire ai responsabili.

Fiorello già nel mirino in passato

Per Fiorello, purtroppo, non è la prima volta. Questo sarebbe almeno il quarto episodio di intrusione nella sua villa romana. Già nel 2008, lo showman aveva parlato pubblicamente della sua vita “blindata”, raccontando di vivere “come in galera” a causa delle continue incursioni subite. Una situazione che si ripropone oggi, con un danno ingente non solo economico ma anche personale.

Le indagini sono in corso, ma al momento gli inquirenti non avrebbero ancora individuato piste concrete. La priorità resta identificare la banda e recuperare la refurtiva prima che venga dispersa o rivenduta.