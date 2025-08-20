Vannacci si scaglia contro Macron: “Un fallito che non vuole la pace”

Roberto Vannacci si scaglia contro Emmanuel Macron accusandolo di fare solo propaganda su Putin: “Parole e allarmi, ma zero azioni concrete per la pace”.

Le accuse di Vannacci al presidente francese

Durissimo affondo di Roberto Vannacci contro il presidente francese Emmanuel Macron, accusato di parlare senza agire realmente sul fronte della crisi internazionale. “Macron parla di Putin come di un ‘orco’ alle nostre porte, ma alla fine non fa nulla di concreto. Solo parole, allarmi, spettacolo mediatico. La pace? Non sembra interessargli davvero”, ha dichiarato il generale, sottolineando come le uscite pubbliche del leader francese siano più utili a costruire consenso che a risolvere i problemi.

Il paragone con Donald Trump

Nelle sue dichiarazioni, Vannacci ha evidenziato anche il confronto con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, presentato come esempio di approccio pragmatico. “È sempre più evidente: Macron preferisce la retorica alla realtà, il teatrino politico al coraggio di chi prova a risolvere i problemi. E intanto c’è chi, come Donald Trump, ha avuto il coraggio di incontrare Putin e cercare soluzioni concrete, senza limitarsi a gridare dal divano dell’Eliseo”, ha affermato. Per Vannacci, dunque, l’Europa dovrebbe sostenere iniziative di dialogo e non ostacolare chi prova a percorrere strade alternative.

L’appello all’Unione Europea

L’analisi di Vannacci si chiude con un duro attacco all’Unione Europea, accusata di immobilismo. “L’Unione Europea smetta di ostacolare chi vuole agire e lasci lavorare chi prova davvero a costruire la pace. L’Europa non ha bisogno di prediche da FALLITI, ma di risultati veri. L’Europa ha bisogno della pace oggi perché quella di domani ci costerà certamente molto di più. Macron è un fallito che non vuole la pace”, ha concluso il generale, ribadendo la sua linea critica nei confronti della politica estera francese e comunitaria.