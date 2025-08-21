Chanel Totti a Ibiza, il cappello da migliaia di euro lascia tutti senza parole, costa più di una vacanza

Tra sole e mare a Ibiza, Chanel Totti incanta i fan con un accessorio firmato: il prezzo del cappellino esclusivo fa discutere e sorprende.

Vacanze da star tra Puglia, Bali e Ibiza

Le vacanze di Chanel Totti non passano inosservate. Dopo i giorni trascorsi in Puglia con mamma Ilary Blasi, l’avventura a Bali con papà Francesco Totti e qualche uscita in barca lungo la costa laziale, la figlia dell’ex capitano della Roma ha scelto come nuova meta l’isola di Ibiza. Ogni tappa del suo tour estivo viene condivisa con i suoi oltre 600mila follower, che la seguono passo dopo passo. A catturare l’attenzione, questa volta, non è soltanto lo scenario paradisiaco, ma un dettaglio del suo look che ha fatto discutere: un cappello firmato dal prezzo stellare.

Ilary e le figlie, relax sull’isola preferita

Insieme alla sorellina Isabel e alla mamma Ilary Blasi, Chanel si sta concedendo giornate di sole e mare lontano dalla routine quotidiana. L’isola delle Baleari, da sempre meta cara alla famiglia, è diventata il set perfetto per i suoi scatti condivisi sui social. In una delle ultime foto, Chanel posa indossando un cappello che non è passato inosservato, attirando l’attenzione dei fan per la sua originalità e, soprattutto, per il marchio che porta con sé. Non si tratta infatti di un accessorio qualunque, ma di un pezzo che celebra il suo stesso nome.

Il cappellino esclusivo e il prezzo da record

Per un look raffinato ma allo stesso tempo trendy, Chanel ha scelto un modello pescatore in denim grigio con laccetti da annodare sotto il mento, arricchito dall’iconica doppia C incrociata, simbolo della maison francese. L’accessorio non è più disponibile nelle collezioni attuali, ma solo su piattaforme di moda vintage selezionate. Il costo lascia senza fiato: il prezzo oscilla tra i 1.000 e i 3.000 euro, a seconda della disponibilità e delle condizioni del pezzo. Un dettaglio che conferma lo stile esclusivo della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, capace di trasformare ogni vacanza in un evento glamour seguito con grande interesse dai social.