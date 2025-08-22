Civitanova, mangiano pizza e bevono spritz e scappano: titolare le rintraccia su Facebook

Due turiste francesi fuggono senza pagare 44 euro in una pizzeria di Civitanova, ma la titolare le rintraccia grazie a telecamere e social.

La fuga senza pagare

Un episodio di “dine and dash” si è trasformato in un caso a lieto fine a Civitanova Marche. Due turiste francesi, entrambe sui 35 anni, dopo aver consumato due pizze e vari spritz nella pizzeria “Ai due re”, hanno pensato di svignarsela senza pagare il conto di 44 euro. Approfittando di un momento di distrazione, si sono alzate lentamente e hanno lasciato il locale passando inosservate.

Il lavoro della titolare

La titolare, Michela Malatini, non si è lasciata scoraggiare. Grazie alle telecamere di sorveglianza è riuscita a ricostruire i movimenti delle due clienti e a intuire dove fossero dirette. Ha poi condiviso su Facebook l’immagine delle fuggitive, chiedendo aiuto agli utenti. Le segnalazioni non hanno tardato ad arrivare: in poche ore, la ristoratrice ha scoperto che le due turiste alloggiavano in un B&B della zona di Fontespina.

Il conto saldato

Determinata a farsi giustizia, Malatini si è presentata la mattina seguente direttamente alla struttura ricettiva. Le due turiste, colte di sorpresa, non hanno opposto resistenza: hanno consegnato quanto dovuto senza protestare. “Sono state collaborative – ha spiegato la titolare – e il conto è stato saldato”. Un episodio che conferma come il potere delle telecamere e dei social possa trasformarsi in uno strumento efficace per difendere il lavoro degli esercenti.