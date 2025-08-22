Mauro Icardi e China Suarez in dolce attesa? Wanda Nara accende il gossip

Wanda Nara lascia intendere che Mauro Icardi e China Suarez potrebbero aspettare un figlio, ma dall’entourage della cantante argentina arriva una smentita.

Le parole di Wanda Nara

Al ritorno da una vacanza in California, Wanda Nara ha scosso ancora una volta il mondo del gossip. Intercettata dai microfoni del programma argentino Puro Show, ha rivelato di aver parlato con l’ex marito Mauro Icardi: “Mi ha detto che sta cercando di essere felice. Forse molto presto arriverà la notizia che tutti immaginiamo. Io già la so, me l’ha raccontata lui, ma non voglio parlare di cose che non mi appartengono”. Un’allusione che ha immediatamente acceso i riflettori su una presunta gravidanza di China Suarez.

Indizi e smentite

Il gossip si è alimentato anche sui social, dove nelle ultime settimane sono circolate immagini di Icardi intento ad abbracciare e baciare il ventre della compagna, scatenando i sospetti dei fan. Tuttavia, dall’entourage di China Suarez è arrivata una smentita categorica. “Non è una notizia bomba, mi hanno chiamato per dirmelo”, ha precisato Wanda Nara, rifiutandosi però di aggiungere dettagli e lasciando la questione volutamente sospesa. Quando le è stato chiesto se alludesse a un fratellino per Francesca e Isabella, le figlie nate dal matrimonio con Icardi, la showgirl si è limitata a rispondere: “Le mie figlie hanno già fratelli con Maxi López”.

La storia d’amore e le tensioni con Wanda

La relazione tra Mauro Icardi e China Suarez non è più un segreto da tempo. Dopo il cosiddetto Wandagate, che aveva segnato la prima grande crisi con Wanda Nara, il calciatore e la cantante hanno ufficializzato il loro legame, arrivando persino a mostrare sui social le fedine che suggellano il loro amore. Se la gravidanza fosse confermata, per Icardi sarebbe il terzo figlio dopo Francesca (2015) e Isabella (2016), mentre per Suarez il primo. Intanto la guerra legale tra Icardi e Wanda per la custodia e gli alimenti delle figlie continua ad alimentare tensioni. E, come sempre, le parole della showgirl hanno riacceso la miccia del gossip, lasciando il pubblico diviso tra attesa, curiosità e nuove polemiche.