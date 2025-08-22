Elba, enorme tromba marina nella notte: paura tra turisti e residenti

Un’enorme tromba marina si è formata davanti all’Isola d’Elba, immortalata in un video e rilanciata dal presidente Eugenio Giani sui social.

Il fenomeno davanti all’Elba

Spettacolo e timore si sono intrecciati nella notte davanti all’Isola d’Elba, dove una tromba marina di grandi dimensioni si è sviluppata al largo, creando scene suggestive e allo stesso tempo inquietanti. Le immagini, riprese da un cittadino, hanno rapidamente fatto il giro del web dopo essere state condivise dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato l’eccezionalità del fenomeno.

Maltempo e disagi in Toscana

L’evento si inserisce in un quadro di forte instabilità meteorologica che da giorni interessa la costa toscana. Dopo i violenti temporali che lo scorso 20 agosto avevano già colpito il Livornese e la Maremma, una nuova perturbazione ha investito la zona con pioggia intensa, forti raffiche di vento e una serie di fulmini che hanno illuminato il cielo notturno. La violenza del maltempo ha causato apprensione tra i residenti e disagi soprattutto ai turisti presenti sull’isola e lungo la costa.

Allerta e monitoraggio

Le autorità locali stanno monitorando l’evoluzione delle condizioni atmosferiche, mentre le previsioni meteo indicano che l’instabilità potrebbe proseguire ancora nelle prossime ore. Le forze di protezione civile hanno raccomandato prudenza e attenzione, invitando cittadini e vacanzieri a limitare gli spostamenti nelle zone maggiormente esposte. Intanto, le immagini della tromba marina restano a testimonianza di quanto la natura possa rivelarsi spettacolare ma allo stesso tempo imprevedibile e pericolosa.