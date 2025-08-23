Bari, “Torno subito”, turista sparisce dopo il caffè: cane lasciato legato al bar

Un turista straniero sparito nel nulla a Bari, lasciando il suo cane legato a un tavolo in un bar vicino piazza Diaz: indagini in corso.

Il cane trovato legato al tavolo

Un giallo inquietante si è consumato ieri a Bari, quando un turista di nazionalità straniera sarebbe scomparso dopo aver consumato qualcosa in un bar nei pressi di piazza Diaz. L’uomo, secondo quanto emerso, ha lasciato legato a un tavolo il suo cane, un esemplare di thai Ridgeback, senza più fare ritorno. L’animale, spaesato e solo, è stato notato dai passanti che hanno immediatamente allertato le autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, con la pagina “Pet Alert Puglia” che ha diffuso l’appello.

L’appello sui social e il trasferimento in canile

“Maschio con microchip estero – scrivono – il proprietario lo ha lasciato in un bar, potrebbe essere successo qualcosa allo stesso e non è riuscito a tornare indietro a riprendere il cane. Il cane si trova in canile, se qualcuno conosce il proprietario del cane contattinil canile, cosí si possono accelerare i tempi, dato che ci sono giorni festivi di mezzo. I responsabili del canile conoscono l’iter burocratico”, si legge nel messaggio diffuso online. L’animale, affidato momentaneamente alle cure di un canile cittadino, è ora in attesa che venga rintracciato il proprietario. Nel frattempo gli operatori hanno rassicurato che il cane è in buone condizioni.

Indagini per rintracciare il proprietario

Sul fronte investigativo, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per comprendere cosa sia accaduto al turista straniero. Non si esclude alcuna ipotesi: da un malore improvviso fino a un allontanamento volontario. La presenza del microchip estero potrebbe fornire informazioni utili per identificarne il proprietario e collegarlo al paese d’origine. Nel frattempo, l’appello resta aperto a chiunque possa fornire segnalazioni per ricostruire i movimenti dell’uomo prima della misteriosa sparizione.