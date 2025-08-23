Puglia, moto contro auto a un rondò, muore giovane centauro

Scontro tra moto e due auto poco dopo il rondò di via per Sava: inutile ogni tentativo di soccorso.

La dinamica dell’incidente

Incidente mortale questa mattina sulla strada che collega via per Sava a Uggiano Montefusco. A perdere la vita è stato un giovane motociclista rimasto coinvolto in un violento impatto con due autovetture. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto poco dopo il rondò e l’urto non ha lasciato scampo al centauro, sbalzato dalla sella senza possibilità di sopravvivere alle gravi ferite riportate.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le ambulanze del 118, insieme alle pattuglie delle forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato di prestare le prime cure, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico bloccato e indagini in corso

L’improvvisa tragedia ha paralizzato la circolazione lungo la provinciale, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo le testimonianze e verificando la posizione dei mezzi coinvolti per chiarire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Il violento impatto ha lasciato sotto shock automobilisti e passanti che si sono trovati davanti alla drammatica scena.