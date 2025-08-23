Federica Gentile avrebbe chiesto la conduzione di Miss Italia davanti al feretro di Baudo, bufera in Rai

Federica Gentile avrebbe chiesto a Roberto Sergio la conduzione di Miss Italia proprio durante la camera ardente di Pippo Baudo, scatenando clamore e indignazione.

Il retroscena al Corriere della Sera

La voce corre da giorni ed è stata riportata dal giornalista Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Durante la camera ardente di Pippo Baudo, la conduttrice e speaker radiofonica Federica Gentile sarebbe stata vista rivolgersi al direttore generale della Rai, Roberto Sergio, con una richiesta sorprendente: la conduzione di un programma. “Davanti al feretro c’è anche una signora bionda (l’ufficio stampa della Rai sostiene si tratti di Federica Gentile) che ronza intorno a Roberto Sergio fino a intavolare una trattativa. Il dg Rai: ‘Sul serio il 15 settembre vuoi condurre tu?’. E lei: ‘Sì, mi piacerebbe…’. ‘Sei proprio sicura?’. Lei, accorata (e di spalle a Pippo): ‘Sì sì…’. Così Sergio prende il cellulare e scrive qualcosa”, ha scritto Roncone. Una scena grottesca che ha immediatamente sollevato discussioni.

La conferma di Dagospia

Ad alimentare la polemica ci ha pensato anche Giuseppe Candela, nella rubrica A Lume di Candela su Dagospia, dove ha confermato l’episodio riportando che, dopo la richiesta della conduttrice, Sergio avrebbe preso il cellulare per mandare un messaggio non meglio identificato. Un gesto che, secondo l’interpretazione diffusa, sarebbe stato il primo passo per dare seguito a quella trattativa in un contesto considerato da molti quanto meno inopportuno. Ma quale programma avrebbe chiesto di condurre Gentile? Si tratterebbe nientemeno che di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza firmato da Patrizia Mirigliani, che proprio Pippo Baudo aveva presentato in passato con grande successo.

L’evento, tutt’altro che accantonato, tornerà in onda il prossimo 15 settembre su RaiPlay e San Marino Tv, in diretta da Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. E a guidarlo, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, potrebbe esserci proprio Federica Gentile. Una coincidenza che ha fatto storcere il naso a molti, convinti che la conduttrice abbia scelto il momento meno adatto per avanzare la propria richiesta.

Il ricordo di Pippo Baudo

Al di là delle polemiche, Federica Gentile ha voluto dedicare parole di grande affetto al conduttore scomparso, ricordandolo come un punto di riferimento insostituibile. “Ciao Pippo. Da bambina eri il mio mito, da adulta sei diventato la mia guida. Quanti consigli, quanti racconti, quante risate. Questa foto sbiadita risale proprio ad un periodo pieno di risate, avventure, così come problemi da risolvere. Ti devo tanto, tutti noi ti dobbiamo tanto. Hai inventato quella televisione che tanto amiamo, ci hai preso per mano e ci hai accompagnato nella modernità. Un Maestro per tutti noi. Un grazie speciale per aver condiviso un pezzo di vita con me. Sei nel mio cuore, nella mia mente… sei in ciò che faccio. Continua ad intrattenere tutti con i tuoi racconti e i tuoi aneddoti, lassù! Hai lasciato tanto di te, quaggiù. Ci farai sempre compagnia. Buon viaggio, Pippo”. Un messaggio che testimonia la profonda gratitudine e il legame personale con una delle figure più amate della televisione italiana.