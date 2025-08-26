Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia vola, frenata Pd, FI e Renzi in crescita, su M5S

Il partito della premier consolida il primato e allunga sui dem di Elly Schlein. Movimento 5 Stelle in crescita, Lega stabile, Renzi recupera terreno.

Fratelli d’Italia resta primo partito

Secondo l’ultimo sondaggio, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma saldamente al comando delle preferenze degli italiani con il 29,9%, mantenendo la stessa percentuale della settimana precedente ma ampliando il vantaggio sul Partito Democratico.

Pd in flessione, cresce il M5S

I dem guidati da Elly Schlein cedono lo 0,3%, scendendo al 22,4%. Avanza invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,4% e passa dal 13 al 13,4%. Resta invariata la posizione della Lega di Matteo Salvini, stabile all’8,4%.

Forza Italia e Renzi in crescita

Piccolo passo in avanti per Forza Italia, che sale all’8,1% (+0,2%). In calo Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,2% e scendono al 6,7%. Male anche Azione di Carlo Calenda, che passa dal 3,5% al 3,3%. In leggera ripresa invece Italia Viva di Matteo Renzi, che cresce al 2,4% (+0,2%). A seguire +Europa con il 2,1% e Noi Moderati fermi all’1%.