“Hai messo poco gelato nel cono”, cliente furioso devasta gelateria e spacca un dente al titolare

Lite assurda in una gelateria del centro di Ferrara: un padre insoddisfatto della quantità di gelato colpisce il titolare al volto, causandogli gravi ferite.

Dalla protesta al caos nel locale

Un episodio di violenza senza giustificazione ha turbato il centro storico di Ferrara nelle ore notturne. In una gelateria molto frequentata, poco dopo la mezzanotte, un padre di famiglia ha perso il controllo dopo aver ricevuto un cono giudicato troppo scarso per il figlio minore. L’uomo si era presentato con la moglie e i due bambini, ordinando quattro coni e accomodandosi ai tavoli esterni del locale. Dopo aver dato un’occhiata alle porzioni, ha deciso di tornare al bancone per protestare, lamentando che quello del figlio fosse «troppo piccolo».

Il gelataio, nel tentativo di evitare discussioni, ha cercato di accontentarlo aggiungendo ulteriore gelato al cono. Ma l’uomo non si è calmato, tornando ancora una volta al banco per accusare il commerciante di «truffarlo» e di non rispettare quanto pagato. A quel punto le parole sono diventate urla e la situazione è degenerata rapidamente davanti agli occhi increduli dei clienti presenti.

L’aggressione violenta e la fuga della famiglia

La discussione si è trasformata in un’aggressione. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, il cliente ha tentato di scavalcare il bancone per colpire il gelataio, senza riuscirci. Poco dopo ha iniziato a lanciare oggetti di ogni tipo: dal portaconi ai tovaglioli, fino al terminale del pos. In mezzo a quella furia cieca, un oggetto in vetro ha centrato in pieno volto il titolare, provocandogli la rottura di un dente e un profondo taglio al labbro. Il locale, in pochi istanti, si è trasformato in un campo di battaglia con clienti terrorizzati che hanno cercato riparo.

La famiglia, approfittando del caos, ha deciso di allontanarsi frettolosamente dal locale, lasciando il titolare sanguinante e dolorante. Alcuni avventori hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e il 118, mentre altri hanno cercato di prestare i primi soccorsi al gelataio ferito. Pochi minuti dopo l’arrivo delle pattuglie, la famiglia è stata rintracciata poco distante dall’attività e identificata dagli agenti.

La denuncia e le indagini in corso

Il gelataio, visibilmente scosso, ha deciso di sporgere denuncia contro l’aggressore. Le accuse ipotizzate nei confronti dell’uomo sono pesanti: aggressione, lesioni personali e danneggiamento. La polizia di Ferrara ha raccolto le testimonianze dei presenti e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Secondo le prime informazioni, i filmati confermerebbero la versione del commerciante, mostrando la violenza ingiustificata scatenata dal cliente.

L’episodio ha destato indignazione tra i cittadini e gli esercenti della zona, che denunciano una crescente aggressività nei confronti di chi lavora a contatto con il pubblico. Una semplice serata estiva, destinata a concludersi con un gelato in famiglia, si è trasformata in un incubo per un commerciante costretto a subire violenza per un motivo futile. Il ferito, dopo le prime cure, è stato sottoposto ad accertamenti medici per valutare i danni subiti a livello dentale e facciale.