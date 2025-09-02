Meta di Sorrento: esplode bombola del gas e uccide marito e moglie

Una bombola del gas esplode in via Cristoforo Colombo a Meta di Sorrento: marito e moglie, di 83 e 81 anni, perdono la vita sul colpo.

La deflagrazione e i soccorsi

Momenti di terrore a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, dove un’esplosione ha causato la morte di due anziani coniugi. La tragedia si è verificata in via Cristoforo Colombo, in una zona residenziale a pochi passi dal centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, a deflagrare sarebbe stata una bombola del gas utilizzata in casa. L’onda d’urto è stata violentissima e ha provocato un incendio immediato.

Le vittime sono un uomo di 83 anni e la moglie di 81, entrambi morti sul colpo senza che i soccorsi potessero intervenire. I vicini, allarmati dal boato, hanno immediatamente contattato i numeri di emergenza. Sul posto sono arrivati i carabinieri delle compagnie di Sorrento e Piano di Sorrento, insieme ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e avviato la messa in sicurezza dell’area. Nonostante la potenza della deflagrazione, i danni alle abitazioni vicine sono stati contenuti e non si registrano altri feriti.

Indagini e accertamenti in corso

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per stabilire le cause precise dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, stanno lavorando per accertare se la bombola fosse difettosa, mal manutenuta o se vi siano stati errori nell’utilizzo. Ogni dettaglio sarà fondamentale per ricostruire quanto accaduto e scongiurare simili tragedie in futuro.

Gli inquirenti hanno delimitato l’area per permettere i rilievi. Testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato assordante, seguito da un odore acre di gas e da un denso fumo che ha avvolto la strada. Alcuni residenti, presi dal panico, hanno lasciato le loro case temendo ulteriori esplosioni. “Abbiamo pensato fosse un terremoto, le finestre tremavano e poi abbiamo visto le fiamme”, ha riferito una vicina visibilmente scossa.

Le autorità hanno disposto controlli anche su altre bombole presenti nella zona, per verificare lo stato di sicurezza degli impianti domestici.

Una città sotto choc

La morte dei due anziani coniugi ha gettato nello sconforto l’intera cittadina di Meta di Sorrento. Erano conosciuti da tutti per la loro vita riservata e per la cordialità con cui salutavano i vicini. In tanti si sono radunati nei pressi della loro abitazione, increduli di fronte alla violenza dell’accaduto.

Il sindaco ha espresso cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, ribadendo la vicinanza alle famiglie e invitando i cittadini a rispettare la sicurezza nelle abitazioni. Anche la protezione civile è intervenuta per monitorare la zona e fornire assistenza ai residenti coinvolti.