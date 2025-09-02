Andrea Delogu e Luigi Bruno, amore finito dopo quattro anni

La storia tra Andrea Delogu e il modello Luigi Bruno si è chiusa. La coppia, in crisi da tempo, si era formata nel 2021 dopo il divorzio della conduttrice.

La fine della relazione

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, è arrivata al capolinea la relazione tra Andrea Delogu e Luigi Bruno. La conduttrice e il modello hanno deciso di separarsi dopo circa quattro anni insieme. La coppia era stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, non solo per la popolarità della presentatrice, ma anche per la differenza d’età tra i due: Bruno è infatti più giovane di Delogu di diciassette anni.

“Una crisi iniziata da qualche tempo, la coppia è finita spesso nel mirino per la differenza di età”, ha scritto il giornalista Giuseppe Candela, confermando che i rapporti tra i due si erano già incrinati da mesi.

La storia d’amore era iniziata nel 2021, a un anno di distanza dal divorzio di Andrea Delogu dall’attore Francesco Montanari. Fu lei stessa a raccontare i primi momenti con Bruno: “Mi ha conquistata perché, davanti alle mie resistenze, che ero separata da un anno, non ha mollato un secondo”.

Le parole di Andrea Delogu sulla differenza d’età

Nel corso degli anni, la conduttrice non ha mai nascosto i dubbi iniziali legati alla differenza anagrafica. In un’intervista, aveva ammesso: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”.

Un atteggiamento che aveva contribuito a dare stabilità al rapporto. La stessa Delogu aveva spesso risposto con decisione a chi criticava la loro unione. “Ma io mi chiedo, se tuo figlio si innamorasse di una più grande e in gamba, non saresti contenta? I giovani invece non fanno caso alla differenza anagrafica: quando Luigi mi ha portato tra i suoi amici, nessuno si è stupito di vedermi con lui. Molti suoi coetanei stanno con donne più grandi”.

Un nuovo capitolo personale

Per la conduttrice, che tornerà presto in televisione tra le protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle, questa separazione segna l’inizio di una nuova fase personale. La relazione con Luigi Bruno aveva rappresentato una svolta dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, ma con il passare del tempo le difficoltà si sono fatte sempre più evidenti.

La scelta di chiudere la storia, secondo quanto emerge, è maturata con gradualità, dopo un periodo di crisi che aveva logorato il rapporto. I due, che per anni avevano difeso la loro unione dalle critiche esterne, hanno infine deciso di prendere strade diverse.